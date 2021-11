Gusttavo Lima canta com fã em show em São José do Rio Preto

A apresentação de Gusttavo Lima, que estava marcada para 2020, foi realizada neste sábado, 27, no Recinto de Exposições

Um ano e meio de espera depois, Gusttavo Lima enfim vai fazer seu show “Buteco” em Rio Preto. A apresentação, que estava marcada para 2020 e foi cancelada devido à pandemia.

Gusttavo cantou por quase 5 horas com a casa lotada, cantou com um fã e abraçou outro que invadiu o palco. Ele ainda homenageou Marilia Mendonça e Cristiano Araújo.

Em entrevista, Gusttavo disse: “Está sendo incrível, com toda certeza! Estava numa saudade gigantesca dos palcos e do público e, graças a Deus, estamos conseguindo retornar com a agenda onde já há liberação, fazendo shows maravilhosos, como este que realizaremos neste sábado, com vocês, no nosso Buteco em Rio Preto.”

