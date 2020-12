Guilherme e Benuto encerram 2020 com novo single “Camisa Preta”

PUBLICIDADE

Terminando um ano de incansável trabalho e muitas conquistas, a dupla Guilherme & Benuto lança mais uma canção do projeto de sucesso “Drive In 360”. Chega, nesta sexta-feira (18), o single inédito “Camisa Preta”, acompanhado de vídeo extraído do inovador DVD, registrado em julho deste ano em formato pioneiro. O ano de 2020 marca a consolidação da dupla entre os nomes em ascensão no cenário Sertanejo: já são mais de 94.5 milhões de execuções de áudio e vídeo nos quatro primeiros singles do novo trabalho e atualmente duas canções no Top 100 do Spotify, com “Pulei na Piscina”, música que apresentou o projeto atual, na 18º posição.

Romântica, a nova música fala das lembranças de um casal, desde as memórias, até a camisa que carrega o cheiro da pessoa amada. A composição é da própria dupla, ao lado de Pedro Vitor Mendes Estanislau de Freitas e Jonatha Felipe Rodrigues. “Camisa Preta” será a nova canção de trabalho da dupla, forte candidata a entrar para a lista de sucessos dos irmãos, depois de hits como “Declaração pro Bar”, “3 Batidas” e “Pulei na Piscina”, que tiveram ótima performance nas plataformas digitais.

“´Camisa Preta´, sem dúvidas, vai dar o que falar. Acho que muita gente vai se identificar. Compusemos a música pensando nisso. É sobre uma pessoa que lembra do ex ou daquela pessoa que gostava, quando pega uma peça de roupa, no caso, a camisa, que tem o cheiro também, que não sai, o perfume. A letra fala `aquela camisa preta que você me deu tá com o cheiro seu´ e isso é muito marcante. Então, a gente aposta muito nessa música, esperamos que o público goste. É uma música dançante e, com certeza, uma das queridinhas do DVD”, conta Benuto.

O projeto “Drive In 360” já mostrou que veio para revolucionar o mercado, não só pelo inovador formato, mas também pela qualidade musical de Guilherme & Benuto. Além de todo o sucesso nas plataformas digitais, a canção “Pulei na Piscina”, primeiro single do DVD “Drive In 360”, é também sucesso nas rádios de todo o país. Foram mais de 10 mil execuções no mês de outubro, o que levou a dupla ao topo da concorrida lista da Crowley Brasil naquele mês.

Depois de apresentar o projeto com o hit que acumula mais de 70 milhões de plays no áudio e no vídeo, o DVD trouxe “Cheiro de Saudade”, que já passa de 17 milhões de plays combinados; a canção “Drive In”, com mais de 5.5 milhões de execuções, e a recém-lançada parceria com DJ Guuga, um dos principais nomes do Arrocha Funk, “Melhor Rolê da City”, que já tem mais de 1.7 milhões de execuções. O registro do projeto aconteceu no mês de julho, na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. O segundo DVD da carreira de Guilherme & Benuto teve as participações especiais, de forma virtual, de Dilsinho, do duo mexicano Río Roma, além do DJ Guuga.

“O nosso sonho era fazer no nosso segundo DVD, algo que fosse diferente, isso na época antes da pandemia. Então, a gente tinha ideia de fazer um DVD naquele formato com o público, mas tentando buscar algo que fosse diferente, que ninguém tivesse feito, o que é algo difícil no Sertanejo. E aí, veio a pandemia e uma das nossas músicas que estaria no DVD, chamada ´Drive In´, foi a precursora da ideia. Daí, então, surgiu o conceito do DVD ´Drive In´ e aí a gente conseguiu fazer algo diferente, que nunca foi feito, que é o primeiro DVD drive in gravado no Brasil, e ter um público ali perto, mesmo com o distanciamento social”, conta a dupla.

No repertório, além das regravações dos sucessos “Flor que se cheira” e “3 batidas”, 13 músicas inéditas, entre elas, os quatro singles já lançados. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato. Já a direção de vídeo, coube ao Fernando Trevisan (Catatau).

Guilherme & Benuto

Gui e Nuto nasceram em Campinas, interior de São Paulo, e descobriram a música ainda crianças. Gui começou a tocar sanfona aos nove anos. Nuto, que é formado em música erudita e já fez parte de cinco orquestras sinfônicas, descobriu a paixão pelo violino aos 11 anos. Incentivados pelo pai, Gui e Nuto começaram a tocar chorinho, forró, samba e música instrumental em botecos e bares.

Durante uma década de Villa Baggage, como um trio, os irmãos participaram diretamente de todos os projetos gravados, como o CD Abelha Sem Mel, o clipe da música “Abrindo o coração”, o DVD “Do Nosso Jeito” – totalmente autoral –, além do clipe de “Pijama de ursinho”. Destaque também para as faixas “Localização”, que contou com a participação de Maiara & Maraisa, “Chorando na Calçada”, e “Abelha sem Mel”, com a participação de Henrique & Juliano.

Como renomados compositores do meio sertanejo, eles escreveram sucessos que foram interpretados por grandes artistas: “Pergunta boba” (Jorge & Mateus), “Mel e limão” e “Arco íris preto e branco” (Jads & Jadson), “Com você” (Felipe Araújo), “Musa da praia” (Lucas Lucco), “Foi no bar perdeu o lugar” (Thaeme & Thiago), “Avisei na portaria”, “Joga água na língua” e “Pensa bem” (Israel & Rodolffo), “Muito prazer e procura-se” (João Neto & Frederico), “Orgulho trouxa” e “Até Deus dúvida” (Guilherme & Santiago), “Mel e limão” (Loubet), “Varanda por janela” (Kleo Dibah) e “Traição à queima roupa” (Cristiano Araújo), entre outras.