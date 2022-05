‘Guerreiros do Sol’: Globo anuncia terceira novela direto para o streaming

Programada para entrar na plataforma em 2024, a trama é uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita

Depois do sucesso de “Verdades Secretas 2”, a primeira novela original do Globoplay, a plataforma resolveu apostar em novas tramas e anunciou nesta segunda-feira (30) sua mais nova trama. Trata-se de “Guerreiros do Sol”, escrita pelos autores George Moura e Sergio Golderberg.

A novela será uma releitura da história do casal Lampião e Maria Bonita e deverá entrar na plataforma só em 2024. “A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo”, explicou Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos do Grupo Globo.

Antes disso, haverá a estreia de “Todas as Flores”, de João Emanuel Carneiro, que até então levava o título provisório de “Olho por Olho”. A trama conta a história de Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem deficiente visual maltratada pela própria mãe, Zoe (Regina Casé).

Com previsão de estreia para outubro, essa trama terá 85 capítulos e será dividida em duas partes: a primeira disponibilizada entre outubro e dezembro de 2022, e a segunda, entre abril e junho de 2023. Fábio Assunção, Letícia Colin, Caio Castro e Nicolas Prattes são outros nomes do elenco.

Bretas ressaltou a importância do mercado das novelas também nas novas plataformas. “As novelas são, indiscutivelmente, uma paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência de consumo”, afirmou.