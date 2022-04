Guerra na Ucrânia faz com que título de filme em Cannes seja alterado

A intenção original, porém, nada tinha a ver com o conflito. “Z (Comme Z)” era um trocadilho com a inicial de zumbi, os monstros que agitam essa comédia estrelada por Matilda Lutz, Bérénice Béjo e Romain Duri

O filme “Z (Comme Z)”, que abrirá o Festival de Cannes deste ano teve seu título ajustado em solidaridade à guerra na Ucrânia. O diretor Michel Hazanavicius, diretor do longa e conhecido por “O Artista”, que venceu o Oscar em 2012, anunciou em comunicado nesta segunda-feira (25) que o título será alterado para “Coupez!” –que significa cortar.

“Dada a carga simbólica que a letra ‘Z’ assumiu desde o início da guerra na Ucrânia, e a pedido dos cineastas ucranianos, decidi mudar o título do meu novo filme”, explicou o realizador em comunicado repercutido pelo jornal francês Le Figaro.

Isso se deve porque a letra Z se tornou recentemente um símbolo de apoio à invasão russa, já que é usada como distintivo nos veículos militares russos. Também apareceu em comícios organizados pelo Kremlin defendendo a postura da Rússia no conflito.

A intenção original, porém, nada tinha a ver com o conflito. “Z (Comme Z)” era um trocadilho com a inicial de zumbi, os monstros que agitam essa comédia estrelada por Matilda Lutz, Bérénice Béjo e Romain Duri, e fazia um trocadilho com a expressão “comme ci” –assim. Para evitar um mal-entendido, foi bolado um novo nome.

“Talvez este título fosse divertido quando terminamos o filme há uns meses, mas agora não é, e não posso mantê-lo. O meu filme foi feito para trazer alegria e em caso algum eu quereria que ele fosse associado nem de perto nem de longe a esta guerra”, acrescentou o cineasta.

O novo título mantém o espírito cômico, já que o novo “corta!” se refere à dualidade de uma equipe de cinema que, durante as filmagens de um filme com zumbis, é atacada por monstros de verdade. Naturalmente, nem só as gravações serão cortadas.

O longa é uma versão francesa do filme japonês “Plano-Sequência dos Mortos”, de Shin’ichirô Ueda, lançado em 2017.

O nome internacional em inglês já seguia esse espírito –”Final Cut”, ou corte final–, e que não foi alterado. O longa será exibido em 17 de maio, na sessão de abertura do Festival de Cannes.