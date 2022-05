Gucci lança guarda-chuva que não protege da chuva por mais de R$ 6.000

O acessório é uma colaboração da marca italiana com a Adidas, não é a prova d’água e serve para proteger do sol ou para uso decorativo

A Gucci está vendendo um guarda-chuva de U$S 1.290, cerca de R$ 6.400, que não protege da chuva. O item, uma colaboração da marca italiana com a Adidas, não é a prova d’água e serve para proteger do sol ou para uso decorativo, segundo a descrição no site da grife.

Ainda segundo o site, o guarda-chuva é inspirado nas memórias das décadas de 1980 e 1990 do diretor criativo da marca, Alessandro Michele. Na parte superior do produto, há uma série de logotipos da Adidas, e a parte onde se segura o item é uma letra “g”, de Gucci, esculpida em madeira.

As duas marcas colaboraram numa série de produtos desfiladas no início do ano e que deve chegar às lojas do Brasil em julho. São jaquetas, bonés, shorts e calças de corrida feitas em materiais como nylon, algodão e viscose, tudo numa pegada retrô, além de bolsas e tênis.

A Gucci é conhecida por roupas e acessórios que exalam o barroco atrelado à influência católica, além de carregar sexualidade nos peitos, brinquedos e trajes fetichistas tornados elementos de moda. Isso sem contar a manufatura artesanal do couro, revista em acessórios que podem virar tudo, até a cabeça do Mickey.

A grife também tem vestido artistas plásticos que despontam no cenário nacional, que ganham os looks para usarem em vernissages e em suas redes sociais.