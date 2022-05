Grupo Fundo de Quintal faz show em Brasília em maio 

Apresentação acontecerá no Laguna Gastrobar. Ingressos custam a partir de R$66

Brasília recebe no dia 20 de maio, o grupo de samba mais festejado do país. Comemorando seus 45 anos, o Grupo Fundo de Quintal se apresenta no evento “Samba no Lago” no Laguna Gastrobar, que fica na Orla do Clube Ases, a partir das 20h.

O show contará com o quinteto: Sereno (tantã e voz), Bira Presidente (pandeiro e voz), Márcio Alexandre (cavaco e voz), Junior Itaguay, (banjo e voz) e Ademir Batera (bateria). Os dois primeiros são fundadores do grupo.

O Fundo de Quintal é cria do bloco carnavalesco carioca Cacique de Ramos e revolucionou o jeito da fazer samba na década de 1970. Além de inovar na percussão, o grupo introduziu instrumentos musicais hoje populares em todo o País.

O Fundo de Quintal coleciona dezenas de sucessos como “O Show Tem que Continuar”, “Lucidez”, e “Insensato Destino”.

SERVIÇO

Fundo de Quintal

Quando: Sexta 20 de Maio

Onde: Laguna Gastrobar (Orla do Clube Ases, atrás do Shopping Píer 21)

Horário: 20h

Quanto:

Ingresso Individual Unissex:

R$66

Bistrô 4 pessoas

R$484

Valores equivalentes a meia entrada e primeiro lote

Vendas on-line:

https://www.oquevemporai.com/ingressos/samba-no-lago-com-fundo-de-quintal/

Mais informações e reservas: (61) 99256-1816