Grávida de seu primeiro filho, Vivi Araújo posa na academia

“Primeiro treininho do Joaquim” escreveu a atriz, ao publicar os registros treinando para os seus seguidores nas redes

Vivi Araújo, de 47 anos, que está esperando o seu primeiro filho, voltou a treinar na academia na última segunda-feira (9). A musa compartilhou com seus seguidores alguns registros, com direito a selfie diante do espelho e vídeos dos exercícios.

“Primeiro treininho do Joaquim na academia!! Se comportou muito bem, filho!!”, escreveu Vivi, que ainda usou hashtags como “treino de grávida” e “mamãe fitness”. Nos vídeos, ela aparece dando dicas e mostrando sua dedicação no treino.

Nos comentários da publicação, os seguidores elogiaram a atriz. “Uma mamãe saudável”, escreveu um internauta. “Mãe tá on”, disse outra.