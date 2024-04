Globo reedita novela ‘Renascer’ e busca mais ação para aumentar audiência de remake

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo está realizando uma série de ações para dar mais agilidade e ação aos próximos capítulos do remake de “Renascer”, atualmente no ar na faixa das nove. O objetivo é manter a audiência e fazer os números de audiência crescerem.

A morte de Venâncio (Rodrigo Simas) é um exemplo disso. Quem viu a sequência diz que ela é bastante impactante, a ponto de fazer com que o público tenha mais vontade de ver a trama dali para frente. A emissora acelerou a edição para que ela fosse ao ar nesta segunda-feira (22), por ser um dia em que a novela costuma bater seus recordes de audiência desde a estreia, em janeiro.

Antes disso, as cenas em que as amigas trans de Buba (Gabriela Medeiros) entram na trama e azedam sua relação com Venâncio também foram antecipadas. Inicialmente, a entrada das novas personagens estava prevista para terça-feira (16). Para dar mais impacto às cenas desta semana, elas já apareceram no último dia 12.

Outro ponto é que a Globo está cortando diálogos considerados mornos no núcleo que envolve o personagem Noberto (Matheus Nachtergaele). O objetivo é deixar o papel, que tem a função de alívio cômico na trama, mais dinâmico.

Na emissora e no grupo de discussão do remake, a interpretação é que a novela tem bons diálogos e é que os atores estão bem em seus respectivos papéis. João Pedro (Juan Paiva) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) são dois dos destaques, segundo quem participou.

No entanto, a avaliação interna é de que existe pouca repercussão nas ruas junto ao público e, especialmente, nas redes sociais. Falta a “Renascer” a popularidade que “Pantanal” alcançou com o remake produzido pela Globo há dois anos. O desejo é de reverter isso.

Com 75 capítulos exibidos, “Renascer” tem 26 pontos de média na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). É apenas um ponto acima do que “Terra e Paixão”, sua antecessora, alcançou com a mesma quantidade de capítulos.