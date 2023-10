Globo prepara relançamento de ‘Fuzuê’ para tentar reverter baixa audiência

A Globo vai começar na semana que vem uma campanha forte de relançamento da novela “Fuzuê”, atual atração do horário das sete da emissora, que não vai bem de audiência

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo vai começar na semana que vem uma campanha forte de relançamento da novela “Fuzuê”, atual atração do horário das sete da emissora, que não vai bem de audiência. Após o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, o canal pretende apresentar as mudanças que preparou na trama para tentar trazer o público de volta.



Outras medidas também serão adotadas. A primeira delas é gravar chamadas explicativas com os protagonistas da história, apresentá-los melhor aos espectadores. Nicolas Prattes, Giovanna Cordeiro, Marina Ruy Barbosa e Olívia Araújo foram convocados.



A segunda é dar mais visibilidade aos atores da novela e botá-los na vitrine, com entrevistas e participações especiais em programas de variedades da emissora.

No último sábado (7), Ary Fontoura e Olívia Araújo já participaram do É de Casa. Outros integrantes do elenco vão ser convidados para o Mais Você e para o Encontro com Patrícia Poeta nos próximos dias.



Por fim, a edição da trama focará em personagens que foram bem avaliados no grupo de pesquisa da trama, que foi antecipado. Novos personagens também serão adicionados para tentar trazer frescor e movimento ao folhetim.



A atriz Talita Younan, por exemplo, entrará na novela como uma cantora sertaneja que rivaliza com Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges). A dupla vai repetir um dueto cômico elogiado em “O Tempo Não Para” (2018), outra novela das sete.



Todo o esforço tem explicação. “Fuzuê” tem média atualmente de 20,6 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a cerca de 207 mil indivíduos). Já é menos que “Cara e Coragem” (2022), antecessora de “Vai na Fé”, que mesmo indicada ao Emmy Internacional, teve repercussão baixa.



A situação é ainda pior no Nordeste. Em Salvador (BA), por exemplo, “Vai na Fé” chegava próximo dos 40 pontos e tinha mais números que a novela das nove, “Terra e Paixão”. Hoje, “Fuzuê” marca menos de 25 na Bahia com frequência, e é a novela da Globo inédita menos vista, além de ser ultrapassada com frequência pela reprise de “Mulheres Apaixonadas” (2003).