Globo muda nome do novo programa de Ivete Sangalo

Essa será mais uma produção comandado pela cantora, além do “The Masked Singer Brasil”, que volta ao ar em janeiro de 2023

A Globo anunciou nesta sexta-feira (23) o novo nome do programa de Ivete Sangalo aos domingos: “Pipoca da Ivete”. A atração, batizado inicialmente como “Mixto Quente”, vai estrear na grade de programação da emissora no dia 24 de julho. Essa será mais uma produção comandado pela cantora, além do “The Masked Singer Brasil”, que volta ao ar em janeiro de 2023 com a terceira temporada.

“Pipoca da Ivete” será um programa com desafios e brincadeiras para os convidados, que podem ser famosos ou anônimos. Entre os quadros, já divulgados pela Globo, estão Batalha de Família, no qual Ivete e um convidado vão contar com a ajuda de duas famílias em uma brincadeira com desafios e adivinhações e as reproduções de cenas clássicas da dramaturgia da casa interpretadas pelos competidores. Ivete também irá para as ruas como repórter da atração.

“Sem cordas, é na pipoca que esse espaço livre estará representado no palco de Veveta, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde todos vão atrás de uma só coisa: diversão. O domingo à tarde será entre brincadeiras, adivinhações, desafios, muita música e bate papo, em quadros que se revezam e se renovam a cada programa. E o melhor: Mainha não fica apenas no papel de apresentadora, ela encara as brincadeiras junto com seus convidados, que podem ser famosos ou anônimos”, diz a nota.