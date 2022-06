Globo divulga 1ª imagem do elenco de ‘Travessia’ com Jade Picon e Chay Suede

Além deles, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana e Bel Kutner integram o grupo de atores

A TV Globo divulgou nesta segunda-feira, 20, a primeira imagem do elenco de Travessia, que será a próxima novela das 21h. Sucessora de Pantanal, a produção é escrita por Glória Perez e tem direção artística de Mauro Mendonça Filho.

Após sofrer críticas com a possibilidade de sua escalação, Jade Picon foi confirmada no elenco da novela. A ex-BBB fará par romântico com Chay Suede, que também aparece na foto.

Além deles, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana e Bel Kutner integram o grupo de atores.

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, que já haviam sido confirmados pela autora, também aparecem na imagem. Os dois vão reprisar os papéis que interpretaram em Salve Jorge, a Delegada Helô e Stenio. Luci Pereira também retorna como Luci.

O anúncio do elenco balançou as redes sociais. Os nomes de diversos atores e a hashtag #Travessia ficaram entre os trending topics do Twitter.

Estadão Conteúdo