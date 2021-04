Gira Cultura DF comemora os 61 anos de Brasília

De 21 a 30 de abril, o Canal do YouTube da Secretaria de Cultura torna-se um palco democrático e pulsante com as mais variadas linguagens

O Aniversário de 61 anos de Brasília será celebrado com o batuque de Dona Martinha do Coco, a poesia cortante e falada do ator Adeiton Lima, a sanfona de Dona Gracinha, a arte das transformistas do FestDrag e outras tantas múltiplas expressões que fazem do Distrito Federal um autêntico caldeirão de culturas. De 21 a 30 de abril, o Canal do YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criava (Secec) torna-se um palco democrático e pulsante que dará lugar para as mais variadas linguagens . É o Festival Gira Cultura DF que selecionou, por meio de edital, 61 vídeos artísticos de agentes culturais cujos projetos foram fomentados pela Secec em diversas linhas de políticas culturais. Cada um dos escolhidos pela Comissão de Seleção recebeu R$ 2 mil. "Este festival é uma forma potente de juntos mostramos a força da cultura na economia criativa e na vida das pessoas. Vamos passear por diferentes linguagens numa mostra de quanto é forte a arte feita em Brasília", aponta o secretário Bartolomeu Rodrigues. Sinfonia da Alvorada Nesta quarta-feira (21), o secretário abre o festival seguido da participação especial da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, que vai apresentar a Chegada dos Candangos, uma homenagem especial à cidade, com execução de um dos movimentos da Sinfônica da Alvorada (1959), de Tom Jobim e Vinicius Moraes, encomendada a pedido de Juscelino Kubistchek, para homenagear Brasília recém-inaugurada. "Estamos resgatando essa obra que está manuscrita e trazendo esse movimento para orquestra de cordas, cada músico gravou sua parte em casa e editamos em vídeo. É um movimento vibrante, que nos remete ao baião", conta o maestro Claudio Cohen. Mostra Brasília 61 Além dos 61 vídeos, o Festival Gira Cultura DF abarca a Mostra Brasília 61, que traz um potente recorte do audiovisual feito na cidade. A exibição será procedida de mesas de debates no site da Secec, discutindo temas como cinema, gênero e memória. A mostra reúne uma diversidade de produções com temática relacionadas a Brasília e ao Distrito Federal. "Selecionamos filmes que revelam olhares sensíveis da contemporaneidade. Reunimos aqui um conjunto de olhares que nos ajudam a refletir sobre o futuro que desejamos construir para Brasília e para o Brasil", resume o gerente e programador do Cine Brasília, Rodrigo Torres, que assina a curadoria da mostra com Newton Lima. Uma programação extensiva de oficinas e mesas para capacitar agentes culturais e debater eixos da política cultural da Secec. 21/4/2021 9h

Abertura do I Festival Gira Cultura do DF

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) – “Chegada dos Candangos”, da Sinfonia Alvorada, de Tom Jobim

Circuito Candango de Cultura Popular

Cultura Popular

Roda de Teatro de Bonecos Online

Nas Asas da Agroecologia

Literatura

Sementes: Quando o Sonhadário Germina

Teatro infantil

Poéticas Populares – Brasília Fora do Eixo

Poesia / Música / Cultura Popular

Brasília 60+60: Do Sonho ao Futuro

Animação

Fala Cultura

Apresentação: Sérgio Maggio

Com o secretário Bartolomeu Rodrigues

Patrimônio