Giovanna Antonelli notifica site de celebridades por sensacionalismo

A advogada da atriz, Mariana Zonenschein, condenou a prática de clickbait e a “criação de manchetes ofensivas para obter cliques”

Giovanna Antonelli, uma das protagonistas da novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, notificou extrajudicialmente no fim do mês de abril o site de celebridades TV Foco. Em documento enviado via cartório, a advogada da atriz, Mariana Zonenschein, condenou a prática de clickbait e a “criação de manchetes ofensivas para obter cliques”.

Para evitar que evoluísse para um processo judicial, o site apagou os links de reportagens com títulos classificados por Zonenschein como “artifícios sensacionalistas”. Na notificação endereçada a Aaron Tura, editor do TV Foco, foram elencados títulos que mais incomodaram – manchetes como “Sede de Vida, Giovanna Antonelli relata experiência com o diabo, vai ao fundo do poço e escancara: Mãos de Ferro”.

“Só após o clique o leitor descobre que, na verdade, trata-se de uma fake news”, diz Zonenschein. O assunto abordado, neste caso, era relacionado ao papel de uma vilã que a atriz interpretaria na ficção. “Trata-se de prática danosa aos leitores e àqueles, usualmente famosos, que têm sua imagem e nome indevidamente veiculados”, afirma a advogada.

Procurado pela reportagem, Aaron Tura a princípio negou que tivesse sido notificado. Mas, ao ser informado que a repórter teve acesso ao documento público registrado em cartório, ele disse que “esse tipo de procedimento pode ter ocorrido, sim, é algo comum e pode acontecer com qualquer veículo”.