Gates of Olympus: Saiba como jogar o slot e ganhe rodadas grátis

Os slots, também conhecido com caça-níqueis, vem ganhando cada vez mais popularidade entre os jogadores brasileiros. Um dos jogos que mais se destacou nesse cenário é o Gates Of Olympus, desenvolvido pela Pragmatic Play.

Saiba como o jogo funciona, qual o melhor cassino online para se divertir e estratégias para aumentar suas chances de lucros com o auxílio das Free Spins (rodadas grátis).

Por que o Gates of Olympus se tornou tão popular entre os fãs de cassino online?

A temática da mitologia grega chama atenção desde 2021, ano em que o game foi lançado. Por possuir uma jogabilidade simples e divertida, Gates Of Olympus continua atraindo uma gama de fãs no Brasil e ao redor do mundo.

No jogo, Zeus, Deus dos Céus, recebe o jogador na entrada do Olimpo, em um tom de desafio, o jogo é rodeado de sons e animações interessantes, garantindo um bom visual e criando um clima fantasioso.

Uma das principais vantagens do “Velho do Raio” ou “Véio do Raio”, nomes pelos quais o game também é popularmente conhecido, está no fato de oferecer possibilidades de lucros impressionantes.

De acordo com a própria desenvolvedora, o slot tem uma alta taxa de retorno ao jogador, de cerca de 96,5%. Isso garante que, de cada aposta feita pelos jogadores, 96,5% retornem a eles na forma de prêmios em dinheiro a longo prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como jogar o Gates of Olympus? Entenda como o slot funciona

Para começar a jogar em qualquer cassino, é necessário entender como o jogo funciona e quais são as formas de pagamento.

Em um formato de grid de 6×5, o Gates Of Olympus se destaca por admitir que os jogadores ganham com símbolos em qualquer posição da tela. Isso significa que qualquer conjunto de 8 ou mais símbolos idênticos resulta em um aumento na aposta.

Por se tratar de slot, não há regras definidas. O objetivo do jogo é que, a cada rodada, se obtenha uma quantidade de símbolos disponíveis, que se juntarão ao valor final. Eles se multiplicarão caso você encontre os multiplicadores, que são acumuláveis e multiplicados ao final de cada rodada. O seu prêmio aumenta de acordo com a quantidade de símbolos obtidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogo também conta com um efeito cascata que substitui as combinações vencedoras no tabuleiro, aumentando assim as chances de formação de novas combinações a cada rodada.

E de acordo como acontece em outros caça-níqueis, o Velho do Raio oferece rodadas grátis, concedidas aos jogadores quando eles conseguem obter uma combinação especial de símbolos Scatter e resultar em bons prêmios.

Entenda os símbolos do jogo Gates of Olympus

O personagem protagonista do jogo é o Deus grego Zeus. A cada rodada, Zeus se manifesta para entreter os jogadores.

Quanto aos símbolos do jogo, o que mais se destaca é o Scatter, representado pelo rosto de Zeus, que recompensa os jogadores com rodadas grátis quando aparecem quatro vezes ou mais durante uma jogada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existem nove símbolos que se somam para determinar o pagamento das rodadas. A quantidade de símbolos que aparece em uma rodada com oito ou mais símbolos define o ganho do jogador, que é exibido ao final de cada rodada de giros.

Veja os valores de pagamento dos símbolos Gates of Olympus (Velho do Raio):

Coroa: 12-30 R$100 | 10 -11 $50 | 8-9 R$20 Ampulheta: 12-30 R$50 | 10-11 R$20 | 9-8 R$5 Anel: 12-30 R$30 | 10-11 R$10 | 8-9 R$4 Taça: 12-30 R$24 | 10-11 R$4 | 8-9 R$3 Gema verde hexagonal: 12-30 R$10 | 10-11 R$2 | 8-9 R$1 Gema verde triangular: 12-30 R$8 | 10-11 R$1,80 | 8-9 R$0,80 Scatter: 6 R$200 | 5 R$10 | 4 R$6 Gema vermelha: 12-30 R$20 | 10-11 R$3 | 8-9 R$2 Gema azul: 12-30 R$16 | 10-11 R$2,40 | 8-9 R$1,60

Como funcionam os multiplicadores do Velho do Raio?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse é um ponto-chave para os jogadores que decidem aventurar-se com o Velho do Raio. Os multiplicadores aleatórios podem variar de 2x a 500x, e são cumulativos, podendo surgir inesperadamente, como um presente de Zeus (o Véio do Raio).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde jogar Gates of Olympus?

O jogo está disponível em inúmeras casas de apostas, mas a F12.Bet é uma das melhores opções no momento por oferecer uma promoção específica para o slot e presentear os jogadores com 12 Free Spins (rodadas grátis) extras.

Ou seja, além dos giros gratuitos ofertados pelo próprio sistema do jogo, A F12.Bet ainda acrescenta mais 12 chances do jogador multiplicar 1.40x e aumentar as possibilidades de lucro.

Na casa de apostas do grande jogador de futsal Falcão, o Gates of Olympus chama-se “Véio do Raio”, um dos nomes populares do jogo. É necessário buscar por esse termo para acessar o slot.

Para ganhar as 12 Free Spins é super fácil, veja o passo a passo:

Passo 1: Clique em Depósito, insira o código CHANCE12 no campo Código de Bônus.

no campo Código de Bônus. Passo 2: Digite 20 no campo valor. É preciso realizar o depósito de R$20,00, para validar seus 12 giros grátis.

Passo 3: Após o depósito, basta entrar na aba cassino e selecionar o jogo Véio do Raio F12.

Ao abrir o jogo, suas rodadas grátis serão apresentadas na tela e cada giro contabilizará uma rodada na parte superior do jogo.

Ficou com alguma dúvida? Acesse a página da promoções da F12.Bet para entender mais detalhes.

Além da casa de apostas citada acima, ainda é possível encontrar o jogo em sites como Pixbet, KTO e Leo Vegas.

Passo a passo para jogar Gates of Olympus e o significado dos controles

Para jogar o Gates of Olympus, siga o passo a passo:

Cadastro: Escolha um site de apostas onde esse caça-níquel está disponível; Depósito: Para começar a jogar, é necessário depositar algum valor. Na maioria dos sites, o valor mínimo de depósito é de R$2,00; Busque pelo jogo na aba de cassino: Basta digitar “Gates of Olympus”. Algumas casas dão nome próprio ao slot, como é o caso da F12.Bet, que nomeou como “Véio do Raio”; Seleção de aposta: Você deve escolher o tamanho da aposta. A aposta mínima é de 20 centavos e a máxima é de US$ 100; Iniciando o jogo: Para começar a girar as bobinas, o usuário pode pressionar o botão “Start” (Iniciar) ou usar as teclas de “Espaço” no teclado.

Na interface do caça-níquel estão os controles necessários para iniciar a sessão. Na parte superior, estão as informações sobre tempo e ganhos. Ao lado esquerdo da tela, estão disponíveis as regras detalhadas do jogo. Na parte inferior estão seguintes os controles:

Menu principal com acesso às funções e configurações

Controle de volume de áudio

Indicador do valor do prêmio com saldo dos ganhos da última rodada

Dados sobre apostas atuais e créditos disponíveis

A função “Quick Play” que permite acelerar o processo de jogo e a “Autoplay” aciona rodadas automáticas.

Dicas e estratégias para ganhar dinheiro no Gates of Olympus

Para tirar o máximo proveito e ganhar dinheiro no Gates of Olympus, é preciso saber como utilizar a opção de jogo rápido, que possibilita acelerar o processo do jogo e dar a oportunidade de fazer mais giros em um período de tempo menor. Isso faz com que o tão esperado Scatters venha rapidamente.

Uma outra dica é a opção de dobrar o valor da aposta durante a partida. É fundamental observar e acionar essa função nos momentos em que estiver ganhando após uma aposta inicial modesta. Isso resultará na duplicação do seu dinheiro, permitindo que você potencialize seus ganhos.

Por fim, a importância de manter o equilíbrio é a principal dica para ganhar dinheiro do Velho do Raio. Para jogadores casuais, uma estratégia comum é estabelecer um valor inicial para a aposta e parar quando o duplicarem.