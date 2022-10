Gabriela Prioli se recusa a falar sobre corte de verba na educação e é criticada

Advogada está em Nova York e rebateu: ‘Indignada’

A advogada Gabriela Prioli, 36, grávida de sete meses, se recusou a dar a sua opinião a pedido de seguidores sobre o governo Jair Bolsonaro bloquear R$ 2,4 bilhões do orçamento do MEC (Ministério da Educação) deste ano.

“Recebi mensagens: ‘Gabi fala sobre o corte na educação’. Galera, estou em Nova York fazendo o enxoval da minha filha. Mas assim não vou [falar sobre], talvez semana que vem”, disse.

No Twitter, o nome dela virou um dos assuntos mais comentados como se ela não estivesse muito preocupada com a situação. “Por que você quer saber o que a Gabriela Prioli, rica, grávida e em Nova York tem a dizer sobre educação pública? Às vezes o problema nem está nela e sim em quem deposita essa importância”, postou um seguidor.

“A Gabriela Prioli olhando pra câmera com cara de desdém falando que está em NY comprando enxoval da filha enquanto o país agoniza. É o retrato da branquitude cafona”, opinou outra.

Após a repercussão, Prioli rebateu. Em texto divulgado em seus Stories, se disse “indignada”. “Sabe qual é o erro que a gente comete? É achar que estamos entre amigos. Que construímos aqui alguma intimidade”, começou.

“Me perdoem aqueles que durante os últimos dias me mandaram inúmeras mensagens carinhosas me encorajando a descansar. Vocês são maioria e não merecem esse desabafo. Mas eu acordei de um cochilo e me deparei com esse absurdo e estou aqui indignada, precisando desabafar”, concluiu.