Gabriel Smaniotto sai em busca de “companheira de fofoca” em novo single e clipe gravado com influencers

Nova música “Maria Fifi”, que chega no dia 20 de maio, em todas as plataformas digitais, dá início a série de lançamentos do cantor que se tornou viral na internet

Quem nunca buscou uma companheira que fosse carinhosa, parceira, presente e, ainda por cima, boa de fofoca? É nessa procura que o cantor e compositor paranaense Gabriel Smaniotto mergulha em seu novo single, “Maria Fifi”, que chega às plataformas digitais no dia 20 de maio, junto ao clipe dirigido por Guilherme Duarte, e com a participação de uma série de influencers digitais.

Composta por um time de peso dentro do sertanejo universitário formado por Caio Garcia, Gil Marques, Kadi Bittencourt, Fernando Popó, Vittor Ferro, Léo Guimarães e Brenno Lima, a canção narra a busca de um jovem por uma companheira que também o acompanhe na fofoca como uma forma de cumplicidade.

“A música é engraçada e o clipe tem um toque romântico. A fofoca aqui é uma brincadeira para falar do companheirismo do casal no dia a dia, afinal o que é mais íntimo do que você dividir as fofocas no fim do dia?”, questiona o cantor, que tem no single e no clipe “Maria Fifi” o primeiro passo para uma série de lançamentos, entre eles uma parceria com o cantor Lucas Lucco, um EP, um disco e uma turnê pelo Brasil.

“Estamos esperando o momento certo para anunciar cada passo da minha carreira, mas tudo é pensado com muita calma e muito estudo. Queremos fazer tudo certo e entregar para os fãs o melhor material possível para que todo mundo possa se divertir com muita música boa”, declara Smaniotto.

Gravada com o toque dos músicos Hugo Carvalho (violão e guitarra), Eduardo Aguiar (sanfona), Eduardo Batista (bateria), Limiar Gomes (baixo) e Martin Fialho (piano) “Maria Fifi” tem versos como “O que os meus olhos não veem, ela vai me contar/ Nenhum babado vai deixar passar/ O quem tem de errado nisso aí/ Ser um casal maria fifi” (confira abaixo a letra na íntegra).

Para assistir “Maria Fifi” acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kAOvw0dKhc8

O CLIPE

Sob a direção de Guilherme Duarte, o videoclipe chega ao canal oficial do cantor no YouTube no mesmo dia 20. A obra conta com a participação das influencers digitaisInaê Barros,JP Mota, Nathan Pereira, Lucas Andrade e Mabson Rocha, e narra a busca de um jovem cantor por uma companheira. Ele encontra no meio do caminho moças bonitas que se interessam e lhe acendem o interesse, mas falta ainda um componente essencial: a fofoca. A companheira ideal precisa gostar de trocar informações no fim do dia com seu amado e, ao longo do clipe, o jovem sai em busca da mulher que vai lhe fazer feliz e lhe deixar bem informado.

A FIFI

Com mais de 100 mil seguidores, a modelo e bailarina Inaê Barros dá vida no clipe à “Maria Fifi” de Smaniotto. Nascida na cidade de Natal (RN), a artista potiguar fez parte do balé do Faustão e se tornou uma das mais conceituadas influencers do mundo fitness. Em suas redes, a canceriana mostra o dia a dia de seus treinos, ensaios e dicas de suplementos e de como entrar no mundo fit.

DJ nas horas vagas, a bailarina tem ainda em seu currículo o estudo do box, e chegou a subir em ringues para disputar títulos ao longo de cinco anos. No clipe, Inaê faz sua primeira parceria com Smaniotto na pele da parceria de fofoca que o sertanejo tanto busca.

CANTOR VIRAL

Com uma carreira de sete anos dentro da música sertaneja, Gabriel Smaniotto se tornou um sucesso após viralizar em 2019 com um show de plateia quase vazia. O cantor postou em suas redes sociais um vídeo em que cantava para um público formado essencialmente por seus pais. A partir daí, o sertanejo viu sua vida mudar com a ajuda da cantora e amiga Marília Mendonça (1995-2021).

A rainha da sofrência estendeu a mão ao jovem cantor e o levou para cantar para uma plateia de mais de 60 mil pessoas em um de seus shows. A parceria se estendeu a ponto de Smaniotto passar a considerar a compositora uma amiga. “A Marília foi muito importante na minha vida, ela mudou tudo. Ela viu um talento em mim e decidiu apostar, eu tenho muito orgulho de ter uma madrinha como ela, que foi um cometa que passou na vida de todos nós, e nunca vamos esquecê-la”.

“Maria Fifi” chega às plataformas digitais no dia 20 de maio junto do clipe no canal oficial do cantor. Confira a letra na íntegra:

Maria Fifi

(Caio Garcia/ Gil Marques/ Kadi Bittencourt/ Fernando Popó/ Vittor Ferro/ Léo Guimarães/ Brenno Lima)

Nem tudo se resume em beijos

Não é só desejo

Que faz uma relação ser foda

O que eu tô procurando mesmo

Pra ficar perfeito

É uma parceira de fofoca

O que os meus olhos não veem ela vai me contar

Nenhum babado vai deixar passar

O quem tem de errado nisso aí

Ser um casal maria fifi

Eu só queria alguém assim também

Eu só queria alguém pra falar mal de alguém

SOBRE GABRIEL SMANIOTTO

Nascido em Foz do Iguaçu e gremista de coração, o jovem cantor Gabriel Smaniotto, de 26 anos, se tornou um sucesso nas redes em 2019, quando o vídeo de um de seus shows viralizou mostrando uma plateia vazia. A repercussão foi tão grande que o cantor recebeu um convite inusitado: participar de um show da cantora Marília Mendonça. De uma plateia vazia, Gabriel Smaniotto foi cantar para um público de mais de 60 mil pessoas ao lado da rainha da sofrência.

Com participações em programas como o Fantástico e uma série de matérias sobre o caso, Smaniotto ganhou repercussão nacional e convites de nomes como Luan Santana, Maiara e Maraisa e Fernando e Sorocaba para uma série de apresentações ao redor do Brasil. O cantor, contudo, já tem uma carreira de pelo menos sete anos na estrada, tendo lançado seu primeiro single, “Tá Xonadinha”, em 2015, com um clipe lançado no mesmo ano no YouTube com mais de 50 mil visualizações.

De lá pra cá, Smaniotto lançou ainda o single “Milésimo Copo” (2017), “Pensa Direito” (2019), “A Vida me Ensinou” (2020) e o sucesso “Não se Humilha” (2021), composto em homenagem à atriz Carla Diaz versando sobre seu desempenho como concorrente do reality show Big Brother Brasil. A canção se tornou um dos maiores sucessos de 2021 e sedimentou o cantor como sucesso digital, com mais de 500 mil seguidores no Instagram, quase 30 mil assinantes no YouTube e mais de 600 mil plays no Spotify.

Com o lançamento de “Maria Fifi”, Gabriel Smaniotto dá início a uma série de lançamentos, entre eles uma canção gravada ao lado de Lucas Lucco e a edição de um EP, além de arquitetar seu primeiro disco. O cantor estrutura ainda para 2022 sua primeira turnê nacional.