Fox Soccer confunde sósia com Neymar nas ruas de Doha

Emissora tuitou que jogador com lesão estava caminhando cercado de fãs

A Fox Soccer compartilhou no Twitter um vídeo de um sósia do jogador da seleção brasileira Neymar, cercado de fãs, caminhando pelas ruas de Doha, no Qatar, no domingo (27). Mas o craque do Brasil está afastado dos jogos da Copa do Mundo do Qatar devido a uma lesão no tornozelo.

Nas imagens, o sósia do jogador é acompanhado por um grupo que filma e tira fotos. “Neymar foi visto andando por Doha”, tuitou a Fox Soccer.

“De jeito nenhum você realmente pensou que era Neymar”, comentou o internauta Ali M. Rida. “Sempre fico desanimado com fanáticos que tanto querem acreditar… e depois assediar”, tuitou o usuário Kevin Scott.

“Mas a semelhança é demais. O que me fez dizer que não é Neymar foi o andar e a barriga”, comentou o internauta que se identificou como Étoile Filante. “AliExpress Neymar”, brincou o internauta Jess Magdefrau comparando o sósia com os produtos vendidos pela gigante chinesa de vendas on-line AlixExpress.

Após ser informada do erro, a emissora entrou na brincadeira. “Neymar tem um sósia muito convincente”, escreveu acrescentando emojis de rindo.