Fotógrafo brasiliense Anderson Marques será um dos palestrantes do maior congresso de fotografia da América Latina 

Profissional é um dos principais nomes do país em fotografia de casamentos, com diversos prêmios internacionais já conquistados. O Wedding Brasil acontece entre os dias 3 e 5 de maio, em São Paulo

As lentes brasilienses no maior congresso de fotógrafos e filmmakers da América Latina. Tal responsabilidade foi dada ao fotógrafo Anderson Marques, um dos principais nomes em fotografia de casamento do mundo. O profissional foi convidado pela organização do Wedding Brasil para ser um dos palestrantes do palco principal do evento que será realizado em São Paulo, entre os dias 3 e 5 de maio, no Pro Magno Centro de Eventos.

Ele que já foi eleito como Fotógrafo do Ano e Melhor Álbum de Casamento no Troféu Lente de Ouro (Inspiration Photographers), Anderson Marques ministra a palestra: Os 8 segredos para uma fotografia de impacto, onde apresenta como se dá seu processo criativo, direção com os casais durante as fotos, além das técnicas de como explorar melhor a luz para produzir fotos artísticas.

“Vou compartilhar dicas de composição e criatividade para fotografar em qualquer local e com qualquer objeto. Em uma prática ao vivo durante a palestra, quero mostrar que é possível fazer fotos artísticas e impactantes seja qual for o ambiente. A intenção é desmistificar a ideia de que para fazer fotos lindas precisamos de um cenário paradisíaco”, antecipa o fotógrafo dono de 14 troféus e mais de 500 fotos premiadas em concursos internacionais.

Sobre Anderson Marques

Nascido na capital do país, iniciou sua carreira como fotógrafo profissional aos 21 anos. Seu primeiro contato com a fotografia foi na época da faculdade, onde cursou Publicidade e Propaganda no Instituto de Educação Superior de Brasília. No início, além dos casamentos, chegou a fotografar formaturas, eventos corporativos e outros tipos de ensaios, mas a fotografia de casamento sempre foi sua maior paixão e há alguns anos dedica toda a sua atenção para essa área.

Hoje com 11 anos de carreira, já fotografou mais de 1500 casamentos e ensaios em mais de 10 países pelo mundo, como Austrália, França, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Entre os principais prêmios, já ganhou quatro vezes o troféu da Fineart Association, além de sete troféus na WPE, uma das maiores associações do mundo, com sede na Europa.

Recentemente ganhou o prêmio de Fotógrafo do Ano e Melhor Álbum de Casamento do ano pelo Troféu Lente de Ouro (Inspiration Photographers). O profissional também ministra cursos online onde possui mais de 2000 alunos de 23 países diferentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que é o Wedding Brasil

Considerado o maior congresso para fotógrafos e filmmakers da América Latina, é um evento presencial, direcionado aos profissionais da imagem, fotógrafos de casamentos e eventos, fotógrafos de família, newborn e filmmakers.

Sua primeira edição, em 2009, contou com 800 participantes e um palco. Em 2022 estima-se receber mais de 4000 pessoas e contará com 8 palcos, entre eles o MakeMovie, Lume e a arena Wedding Brasil.