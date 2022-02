Forró de Diretoria lança novo CD promocional com músicas autorais

O projeto ‘Vibezinha da Diretoria’ possui 16 faixas e está disponível no Sua Música

Forró de Diretoria lança um novo CD Promocional, que ficará conhecido como “Vibezinha da Diretoria”. O mais novo trabalho da banda nordestina conta com 16 músicas, sendo três delas autorais e inéditas, além dos hits conhecidos pelo público, como “No Chão Novinha”, “Malvada”, “Toma Vapo Vapo”, entre outras.

O lançamento do novo CD gera uma grande expectativa para os músicos, por estarem dando um pontapé na carreira. “Como estamos com a nossa nova produtora, a PW5 Produções, estamos confiantes que esse projeto vai dar certo, até mesmo pelo fato de termos músicas autorais e versões adaptadas por nós de hits que conquistaram todo o Brasil”, afirma Isaac.

Entre os trabalhos autorais da banda estão as canções “Chegou a Diretoria”, “Taca esse Bumbum” e “Chama a Diretoria”, em destaque, e que prometem viralizar em todas as plataformas digitais.

O projeto pode ser encontrado no perfil oficial do Sua Música da banda, e será lançado nas demais plataformas digitais ainda no primeiro semestre deste ano.

Sobre a banda

A banda é natural de Maceió (AL) e já está presente no mercado há mais de 5 anos, sendo 1 ano em Brasília (DF). Hoje, a composição da banda é formada por cinco músicos, entre eles o vocalista Mateus Ramon, conhecido como Mateuzinho e o Isaac Braz, zabumbeiro e também idealizador da banda.

“Apesar da curta caminhada, nós prezamos muito pela organização, carisma e um repertório atraente e atualizado de acordo com o que o público gosta”, explica o vocalista Mateuzinho.