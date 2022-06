Fora do Power Couple, Cartolouco diz que irá processar pais de MC Gui

Humorista diz que Rogério Alves e Claudia Baronesa fizeram acusações falsas

As brigas entre os casais Cartolouco e Gabi Augusto e Rogério e Baronesa não ficaram apenas no reality Power Couple (Record). Em recente entrevista ao Link Podcast, o humorista e apresentador afirmou que irá processar judicialmente os pais do cantor MC Gui.

Rogério Silva, ex-Power Couple e pai de MC Gui, acusou Cartolouco de falar sobre seu filho falecido. Segundo Cartolouco e Gabi, ele teria caído em uma notícia falsa criada por um perfil do Twitter, levando o suposto acontecimento a sério, mesmo que não existissem áudios ou vídeos do comentário.

“Depois que saímos, eles não mantiveram a posição. Eles não foram nas redes sociais e falaram que fizemos tal coisa. Eles simplesmente sumiram”, disse o humorista. “Se ele [Cartolouco] tivesse falado isso, na hora ele ia rebater [Rogério], e não rebateu”, completou Gabi Augusto.

“Não falou na entrevista de eliminação, só veio falar isso depois que aqui fora já estava repercutindo um tuíte de um perfil falso, no caso uma notícia falsa, e aí eles se aproveitaram disso”, disse ainda a influenciadora.

Sobre o processo, eles afirmaram que “os advogados estão vendo os vídeos e já está tudo encaminhado”. Procurada pela reportagem, a assessoria do humorista e ex-apresentador não deu mais informações sobre o andamento do processo.

Quando Cartolouco e Gabi foram eliminados do programa e tomaram conhecimento da acusação dos pais de MC Gui, o ex-contratado da Globo ficou com raiva, fez acusações a Record e chegou até a chutar um objeto do cenário do programa.

Os dois estavam no Cabine de Descompressão, apresentado por Lidi Lisboa e Lucas Selfie. Toda a situação foi transmitida pelo PlayPlus. Tudo começou após Selfie falar sobre um suposto áudio onde Rogério Silva, ex-Power Couple e pai de MC Gui, acusou Cartolouco de falar sobre seu filho falecido.

Porém, o apresentador disse que o áudio nunca foi transmitido pela emissora. “É papel de vocês, deveriam ter rebatido porque se não existe imagem”, disse Cartolouco. “É o seu papel explicar, se falou ou não falou”, rebateu Selfie. “Mas depois que eu saí? Com nós lá dentro? Como nós vamos falar e como vamos saber disso? O papel da Record é rebater o que aconteceu. Está errado!”, respondeu o ex-participante.