Fogaça chama prato de ‘show de horror’ no MasterChef

Ao preparar três receitas com lula em uma hora, o veterinário e cozinheiro amador, Mário, foi reprovado pelos jurados

O veterinário Mário foi o sexto eliminado da nona temporada de MasterChef Brasil (Band), na noite desta terça (21). Ao preparar três receitas com lula em uma hora, o cozinheiro amador foi reprovado pelos jurados. Os pratos escolhidos para a prova foram lula à francesa, recheada e à dore.

O chef Henrique Fogaça chegou a pedir que ele experimentasse um dos pratos. O veterinário não viu problemas no prato, mas ouviu uma resposta ríspida. “Esse molho está um show de horror”, disse o jurado. Fogaça reclamou da falta de tempero e afirmou que a receita estava “zoada”.

Fico mal por não conseguir dar continuidade a uma coisa que é muito importante para mim. Na história do jogo, foi a primeira vez que eu fui destaque negativo”, disse Mário após a eliminação. “Hoje não consegui entregar o meu melhor. Independente de concordar ou não, preciso sacudir a poeira e estudar”, completou.

Carioca viciado em adrenalina, o participante eliminado gosta de jiu-jitsu, wakeboard, rapel, paraquedas e kitesurf. O gosto pela gastronomia começou ainda na infância.

Daniel venceu a prova com um prato com lula recheada com cogumelos. “Foi uma escolha inteligente e você trabalhou bem”, disse a chef Helena Rizzo.

Uma caixa de cactos fez parte ao desafio inicial do episódio. Com a ajuda do chef Timóteo Domingos, especialista no ingrediente, os participantes tiveram uma hora para criar pratos.

Um ravioli de cacto, preparado por Lays, foi o destaque do desafio. “Você conseguiu exaltar o cacto. Se eu fosse em um restaurante, pediria”, elogiou Fogaça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente olha e não sabe o que está comendo, porém sente o cacto. Tem a planta, as sementinhas. Acho que você foi ousada e entregou”, elogiou Helena Rizzo.