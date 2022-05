Filipe Ret cobra cachê de R$ 200 mil e celebra “vitória da cena toda”

O cantor comemorou a conquista em suas redes sociais e ainda aconselhou os artistas que estão começando agora

O rapper Filipe Ret revelou o valor que está cobrando de cachê atualmente: R$ 200 mil. No Twitter, ele disse que vê esse número como uma vitória. “Meu cachê tá R$ 200 mil. Alguns podem achar besteira, mas eu vejo como uma vitória da cena toda”, escreveu.

Ele ainda deu uma dica aos novos artistas. “Devem saber aproveitar a oportunidade do crescimento com seriedade, não cair nas armadilhas superficiais da vida que levamos”.

Um seguidor respondeu que, com cinco shows em uma noite, Ret ganharia R$ 1 milhão. O artista corrigiu. “Não confunda faturamento com lucro. Rappers precisam entender de negócio”.

O rapper está contente com o que vem conquistando. Agora pela manhã (2), Filipe Ret está no ‘Encontro’, ao lado de Fátima Bernardes e do fã e amigo Paulo André, vice-campeão do Big Brother Brasil 22.