Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício posta foto com pais e irmãos

Além dos pais e dos irmãos, os cachorros também aparecem no registro publicado por Pietro nas redes sociais

Pietro Antonelli Benício, de 16 anos, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, postou uma foto rara com os pais e os irmãos na tarde do último domingo, dia 8 de maio.

Na imagem publicada nos Stories do Instagram, Pietro está também com as irmãs gêmeas Sofia e Antônia, 11, filhas de Giovanna com o diretor Leonardo Nogueira, e com o irmão Antônio Benício Negrini, 25, filho de Murilo com Alessandra Negrini.

Recentemente, o status de relacionamento de Murilo Benício foi questionado por Anitta. Segundo a ‘Splash’, o ator vive um romance com a jornalista Cecília Malan.