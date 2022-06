Filha de ator de ‘Pantanal’ passa por cirurgia logo após o nascimento

Maria Guilhermina tem uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein

Juliano Cazarré, o Alcides de ‘Pantanal’ usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para fazer um relato emocionante sobre o nascimento do seu quinto filho com a bióloga e jornalista Letícia Cazarré. Maria Guilhermina de Guadalupe Bastos Cazarré nasceu nesta terça-feira (21) com uma cardiopatia congênita rara, descoberta nos exames pré-natais. Ela precisou passar por cirurgia.

A menina segue estável depois do procedimento realizado pelos médicos que a diagnosticam com a doença chamada Anomalia de Ebstein. Segundo Cazarré, Maria Guilhermina é “uma pequena guerreira” e se recupera bem. Ela também está sendo acompanhada e monitorada por uma equipe “tão bem preparada e dedicada”.

“Maria Guilhermina chegou com um coração especial, dilatando também os nossos corações e os de todos ao seu redor! Ao longo da gestação, os médicos perceberam que o caso dela seria um dos mais raros e graves dentro da anomalia e, por isso, decidimos vir para São Paulo para que ela pudesse nascer com a equipe mais especializada. Ela nasceu muito bem, surpreendeu a todos com muita força e saúde!”, conta o ator.

Cazarré fez questão de agradecer o apoio, o carinho e as orações dos amigos, familiares e fãs. Ele ainda revelou que o casal tranquilo e confiante na recuperação total de menina. “Nossos corações estão cheios de alegria e confiança! Maria Guilhermina é a coisa mais linda! Vamos seguir cuidando de tudo para que, em breve, possamos levá-la para casa, onde seus irmãos Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena a aguardam ansiosamente!”, finaliza.