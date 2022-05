Filha de Arlindo Cruz posa de lingerie, sofre ataques e deixa redes sociais

Flora Cruz sofreu ataques gordofóbicos em sua publicação e decidiu ‘esperar a poeira baixar’ para retornar as redes

Filha do cantor Arlindo Cruz, Flora Cruz, 18, tem como intuito nas redes sociais incentivar que outras mulheres plus size se gostem e se aceitem. Porém, uma recente postagem dela com lingerie a fez sair das redes sociais.

A modelo sofreu diversos ataques gordofóbicos e fez questão de expor alguns deles na própria conta. Em comunicado, disse que vai esperar a poeira baixar para retornar com a rotina online de publicações.

Dentre os xingamentos e ofensas, muitos criticam o corpo dela e a forma como se porta. Em uma outra postagem, Flora pontuou o que a estava afetando e pediu por menos preconceito no Brasil.

“Nem toda mulher gorda pensa igual sobre obesidade e gordofobia. Diariamente vemos corpos magros em ensaios de lingerie, em páginas de sex shop, em comercias e até aí ‘ok’. Mas por que um corpo gordo choca tanto as pessoas?”, indagou.

“Minha luta é para que antes de ser julgada pela aparência, você escute as ideias. Avalie o caráter. Troque uma ideia. É indiferente se a pessoa é gorda ou magra”, emendou.

A influenciadora disse que não pretende parar de postar fotos que mostrem seu corpo. “Isso é um desabafo. É o meu cansaço em ser condenada por apenas ser eu. É ter dedos apontados o tempo inteiro quando ninguém sabe as lutas de cada dia.”