Festival de Parintins: saiba mais sobre o evento deste ano

Por Natália Santos

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

O festival que acontece na ilha de Parintins durantes os dias 28, 29 e 30 de junho. A terra dos povos parintintins se reverbera com o maior festival folclórico da terra. É realizado desde 1966, mas se engana quem acha que os personagens dessa história começaram assim. Vamos para 1913, quando os dois bois Bumba foram fundados, O Boi Caprichoso e Garantido.

Caprichoso

O Boi Negro nasce por meio de uma promessa dos quatros irmãos que atras de uma vida melhor na Amazônia durante o período áureo do ciclo da borracha, se deparam com a ilha. Ao chegarem em Parintins, os irmãos Cid decidem fazer uma promessa a São João.

“Caso tudo dê certo nas nossas vidas, nessa nova terra, nós honraremos essa promessa com um brinquedo que anima a céu de terra. O Bumba Meu Boi”. E como o pedido é atendido dia 20 de outubro de 1913, Roque Cid, cria o Caprichoso. Do seu lado da ilha.

Ao longo de 70 anos de história, o Caprichoso teve diversos “donos do boi”, incluindo figuras marcantes como Luiz Gonzaga, esse que deu a estrela na testa do boi. Emidio Rodrigues Vieira, na sua gestão trouxe a marujada, nome dado aos percussionistas. Hoje conhecida como Marujada de Guerra. A origem que Emidio trouxe é do festival paraense com pessoas vestidas de azul e branco para homenagear São Benedito.

O Festival é momento de luta para o Boi Negro, defensor dos povos originários em muitos dos seus versos como “Antes da coroa, existia o cocar!” Luta pela preservação e resistência.

Garantido

Das histórias da avó a promessa por melhora, nasce dia 12 de junho de 1913, o Boi vermelho e branco. Lindolfo Monteverde, cresceu escutando as histórias da vó sobre o Bumba Meu Boi, mas só adulto ele passa a existir, com uma doença grave, ele faz a promessa a São João “se eu ficar curado desta doença enquanto vida eu tiver, todos os anos, no dia 24 de junho, vou festejar com o boi bumbá em sua homenagem. Eu te garanto.” E garantiu.

Com Mestre Jair, o boi se reinventou e o coração vermelho surgiu por meados de 1980, antes era preto. Um dos itens é a Batucada, o grupo de percussionista que anima os “Perrechés” como é conhecido os torcedores do Bumbá branco, uma forma de falar pés rachados, e representa aquele povo humilde que em seu peito bate um coração vermelho.

Temas

A Cada ano, os bois escolhem um tema para as suas apresentações. Neste ano, veremos o Boi Caprichoso trazer “Cultura, o Triunfo do Povo”. destacando a pluralidade do povo da mata, desde os caboclos até os indígenas.

A apresentação promete celebrar a riqueza cultural da Amazônia, evidenciando em cada elemento, em cada dança, canto e ritual, veremos a encarnação da resistência e da fé, refletindo a verdadeira essência da Amazônia e de Parintins.

Este ano, o Boi Garantido trará ao festival de Parintins o tema “Segredos do Coração”.

A apresentação explorará os mistérios da vida e do universo, revelando os segredos que nos acompanham desde o nascimento. Através da criatividade artística e da leveza do brincar, a temática destacará a importância da arte, do carinho e do amor, simbolizados pelo coração, o centro da paixão e da alegria da Nação Vermelha e Branca. Em cada expressão artística, o Garantido mostrará como esses segredos alimentam a alma e a identidade do povo, celebrando a essência da cultura e da tradição.

Os 21 itens

Durante o festival, as apresentações ocorrem em três noites consecutivas no bumbodromo, com cada competidor se apresentando por um tempo mínimo de 2 horas e máximo de 2 horas e meia por noite. O não cumprimento desse intervalo resulta em penalidades de pontuação.

A avaliação cobre 21 itens individuais e coletivos, sem ordem fixa de apresentação, exceto para ‘apresentador’, ‘levantador de toadas’ e ‘marujada ou batucada’

Os itens de avaliação são distribuídos em três categorias:

1. Comum/Músical

2. Cênico/Coreográfico

3. Artístico

Itens individuais

Item 1 – Apresentador:

Edmundo Oran é o apresentador representando o Boi Caprichoso, enquanto Israel Paulain desempenha o papel pelo Boi Garantido. Eles são responsáveis por conduzir o público através das performances elaboradas de cada boi, narrando as histórias e temas que definem as apresentações e envolvendo os espectadores na rica cultura e tradição folclórica do evento.

Item 2 – Levantador de Toadas:

Os levantadores de toadas desempenham um papel essencial. Patrick Araújo é conhecido por representar o Boi Caprichoso enquanto Sebastião Junior faz o mesmo pelo Boi Garantido. Eles são responsáveis por cantar a maioria das toadas durante as apresentações, demonstrando técnica, emoção e beleza em suas interpretações, o que não apenas influencia a pontuação, mas também intensifica a conexão emocional do público com o espetáculo.

Item 3 – Batucada/Marujada: bateria formada por um grupo de percussionistas;

Item 5 – Porta-Estandarte:

No Festival Folclórico de Parintins, a porta-estandarte desempenha um papel crucial ao carregar o símbolo do seu boi, simbolizando a identidade e a tradição folclórica. Marcela Marialva representa o Boi Caprichoso. Do lado do Boi Garantido, Livia Christina assume a responsabilidade Elas são essenciais para a representação visual e emocional dos bois.

Item 6 – Amo do Boi:

O Amo do boi desempenha o papel de “líder” da fazenda, responsável por exaltar seu boi através de versos que animam a torcida. Conhecido artisticamente como Prince do Caprichoso, o Amo do Boi Caprichoso. E João Paulo Faria assume esse papel pelo Boi Garantido. Ambos são encarregados de manter o espírito competitivo e tradicional da festa, destacando as qualidades e a história de seus respectivos bois.

Item 7 – Sinhazinha da Fazenda:

Na tradição do boi-bumbá, a sinhazinha da fazenda representa a filha do dono da fazenda, desempenhando um papel vital durante as performances. Valentina Cid carrega o legado da família fundadora do Boi Caprichoso, sendo filha de Karina Cid, que também foi sinhazinha nos anos 90. Ela é avaliada por sua beleza, leveza, graça, desenvoltura, simplicidade e alegria ao dançar com o boi, frequentemente segurando uma sombrinha e oferecendo sal ou capim. Do lado do Boi Garantido, Valentina Coimbra assume o mesmo papel, contribuindo com sua presença marcante e encantadora.

Item 8 – Rainha do Folclore:

A Rainha do Folclore é a representante das manifestações populares, lendas, histórias e costumes tradicionais. Cleise Simas assume esse papel pelo Boi Caprichoso, enquanto Edilane Tavares representa o Boi Garantido. Elas desempenham um papel fundamental em divulgar e preservar as tradições culturais.

Item 9 – Cunhã-poranga:

A Cunhã-Poranga representa a beleza, simpatia, garra e a figura de uma guardiã e sacerdotisa na cultura regional. Marciele Albuquerque, uma indígena Munduruku, é a representante do Boi Caprichoso neste papel. No Boi Garantido, Isabelle Nogueira, conhecida também por sua participação no programa Big Brother Brasil, desempenhou um papel importante de mostrar o festival durante o programa.

Item 12 – Pajé:

É um líder espiritual e curandeiro, além de ser visto como um xamã e sacerdote. Sua função principal é conduzir os rituais indígenas que relembram eventos ancestrais importantes. No Boi Caprichoso, Erick Beltrão assume essa importante figura, enquanto Adriano Paketá representa o Boi Garantido. Eles desempenham um papel crucial ao trazer autenticidade e respeito às tradições indígenas durante as apresentações, enriquecendo a experiência cultural do festival com sua conexão espiritual e histórica.

Itens coletivos

Item 4 – Ritual Indígena: recriação de ritual praticado por tribos indígenas da Amazônia

Item 10 – Boi-Bumbá evolução (Tripa do Boi):

A “Tripa do Boi” é a pessoa responsável por dar movimento e vida ao Boi-Bumbá, que é uma representação lúdica do boi animal feita de espuma e pano. Essa figura é essencial para a manifestação popular e o próprio festival, pois anima e dá expressão ao boi durante as apresentações. Alexandre Azevedo assume essa função pelo Boi Caprichoso, enquanto Denildo Piçanã representa o Boi Garantido, ambos contribuindo com habilidade e destreza para dar vida ao símbolo central das celebrações folclóricas.

Item 11 – Toada (Letra e música)

Item 13 – Povos Indígenas: grupo de dança que representa de forma vibrante e autêntica os indígenas da região.

Item 14 – Tuxauas: são os líderes das tribos, representando o imaginário indígena e caboclo da Amazônia.

Item 15 – Figura Típica Regional: personificação do imaginário por meio de mitos e lendas locais.

Item 16 – Alegorias

Item 17 – Lenda Amazônica: é uma narrativa que não apenas ilustra, mas também preserva e transmite os valores culturais, tradições e sabedoria dos povos da Amazônia.

Item 18 – Vaqueirada: guardiões do boi

Item 19 – Galera: os torcedores dos bois

Item 20 – Coreografia

Item 21 – Organização do Conjunto Folclórico:

Transmissão

Este ano, as apresentações serão transmitidas pela Globo, a partir das 21h30. Não perca essa oportunidade única de assistir e deixe-se cativar pela magia e tradição dos bois, que certamente irão conquistar seu coração.

Sexta-feira (28):

Abre: Caprichoso

Fecha: Garantido

Sábado (29):

Abre: Caprichoso

Fecha: Garantido

Domingo (30):

Abre: Garantido

Fecha: Caprichoso