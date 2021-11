Shopping terá Festival de Natal nos finais de semana

O Pátio Brasil preparou uma decoração de Natal mágica e exclusiva para este ano. O Festival de Natal irá até o dia 6 de janeiro

O Pátio Brasil preparou uma decoração de Natal mágica e exclusiva para este ano. Até o dia 6 de janeiro, quem passar pela Praça Central do shopping vai se surpreender com um lindo bosque nevado.

A ideia é que adultos e crianças vivam a magia do Natal de uma forma diferente: em meio a uma floresta nevada, cheia de detalhes, pinheiros e animais animatrônicos, como ursos polares, renas e lobos, que parecem reais mesmo. E tem, claro, uma árvore de Natal enorme, no centro da decoração, rodeada por uma pista de patinação no gelo.

A decoração também traz um espaço especial para as fotos com o Papai Noel. Para manter o distanciamento e a segurança de todos, o bom velhinho fica em um trenó, na parte da frente, e as crianças podem fazer seus pedidos e interagir com ele no espaço de trás, separadas por um acrílico. O Papai Noel fica no Pátio Brasil o dia inteiro: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h.

Festival de Natal do Pátio Brasil Shopping. Foto: Telmo Ximenes

Pista de patinação no gelo

O lago do Bosque Nevado do Pátio Brasil congelou! Boa notícia para quem gosta de patins. Adultos e crianças podem se divertir na pista de patinação de gelo de 18m² montada em volta da árvore de Natal do shopping.

A capacidade do espaço é de até 40 pessoas patinando simultaneamente. Ela funcionará até 31 de janeiro, com os seguintes valores:

R$ 50,00 – 30 minutos de patinação

R$ 70,00 – 1 hora de patinação

R$ 25,00 – 5 minutos de PlayCar

Idade mínima para participar: 5 anos.

*Para crianças menores de 5 anos e com altura de até 1,10m, a participação se restringe a utilização do playcar (carrinho), manejado por monitores.

Tudo sobre o Festival de Natal!

Este ano, além de toda cenografia natalina na Praça Central, 180m² de pista de patinação no gelo e vitrines externas instagramáveis, o Pátio Brasil também preparou uma programação especial pra todos os finais de semana de novembro a 19 de dezembro.

A ideia é movimentar os sábados e domingos das famílias brasilienses, com animação infantil, cantatas de Natal, aulões esportivos e de dança, piquenique, mini festival gastronômico, apresentações teatrais e muito mais. Tudo de graça, no Varandão do Pátio, área externa do shopping que fica em frente a W3 Sul.

Confira a programação completa:

13/11 (sábado)

10h às 20h – FIT EXPERIENCE (Aulas Fitness)

*Confira programação completa no site patiobrasil.com.br.

10h às 22h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Harry Potter – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

14/11 (domingo)

14h às 20h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Harry Potter – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

20/11 (sábado)

08h às 16h – PÁTIO VARANDA

*Confira programação completa no site patiobrasil.com.br.

10h às 22h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – O Natal do Sítio – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

21/11 (domingo)

14h às 20h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – O Natal do Sítio – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

27/11 (sábado)

10h às 22h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Barbie em o Natal perfeito – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

28/11 (domingo)

14h às 20h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Barbie em o Natal perfeito – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

04/12 (sábado)

10h às 22h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Shrek especial de Natal – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

05/12 (domingo)

14h às 20h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Shrek especial de Natal – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

11/12 (sábado)

10h às 22h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – A Dama e o Vagabundo – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

12/12 (domingo)

14h às 20h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – A Dama e o Vagabundo – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

18/12 (sábado)

09h às 22h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Natal das Princesas – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal

19/12 (domingo)

14h às 20h – Vitrines Instagramáveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Natal das Princesas – Apresentação Teatral com a Cia. Neia e Nando

17h às 18h – Cantata de Natal