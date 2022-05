Festival de Cinema de Gramado amplia espaços dedicados ao mercado audiovisual no ano de seu cinquentenário

Programação do Gramado Film Market recebe o II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras

á consagrado como o espaço dedicado ao mercado do cinema e do audiovisual dentro do Festival de Cinema de Gramado, o Gramado Film Market chega ao seu sexto ano em 2022. Após duas edições com programação televisionada e on-line, o GFM volta ao modelo presencial em duas etapas.

A primeira delas é a realização do II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, que abre a programação voltada ao mercado e irá ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de agosto. O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), em convênio com a Gramadotur, tem como objetivo a integração entre produtores e a promoção do audiovisual da região no cenário internacional. Marco para o intercâmbio entre cineastas do Paraguai, das regiões do Sul do Brasil e noroeste da Argentina, que buscam a coprodução e a internacionalização de seus projetos audiovisuais.

“O espaço multicultural das fronteiras deve ser encarado como ambiente de desenvolvimento da economia criativa. Como anfitrião do II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, o Rio Grande do Sul mostra-se aberto para as trocas culturais, atraindo investidores e players, potencializando o audiovisual da América Latina”, destaca Beatriz Araujo, secretária de Estado da Cultura.

A segunda etapa ocorre durante os dias 17, 18 e 19 de agosto, com o Conexões Gramado Film Market, que segue com a programação composta por painéis, capacitações, reuniões com players, Mostra Universitária e Concurso Interativo.

“Gramado retorna à presencialidade reforçando seu vínculo com o mercado audiovisual. Este ano, temos uma programação robusta, sempre voltada para a consolidação de novos negócios. Queremos unir realizadores e grandes players do mercado. Seremos palco de painéis e workshops com grandes nomes da indústria nessa edição do Gramado Film Market, que se desenha em duas etapas: a realização do II Mercado Entre Fronteiras e o nosso tradicional Conexões Gramado Film Market”, afirma Diego Scariot, gerente de eventos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade.

Inscrições para o II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras abrem dia 1º de junho

Interessados em participar do II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, que faz parte da programação do Gramado Film Market, podem realizar inscrição no site do Festival de Cinema de Gramado (www.festivaldegramado.net) durante o período de 1º a 20 de junho. Poderão ser inscritos projetos de longa-metragem de ficção, documental e animação, em etapa de desenvolvimento ou pós-produção (WIP), além de séries de ficção, documental e animação, em etapa de desenvolvimento ou pós-produção (WIP).

Na sequência, a partir do dia 15 de julho, está prevista a abertura das inscrições para participação no Conexões Gramado Film Market.