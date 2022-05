Festão de um ano da filha de Virgínia vai ter até show de Léo Santana

Maria Alice completará um ano na próxima semana; A influencer também revelou outras atrações que estará no evento da filha

Na próxima segunda-feira (30), Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe vai comemorar um ano de vida e o casal não economizou na preparação do festão. Depois de revelar que o tema escolhido foi “O Mundo de Tutti-Frutti”, a influenciadora, 23, com um pouco mais de 37 milhões de seguidores em uma rede social, decidiu revelar novos detalhes do evento. Ela e o marido contrataram Léo Santana como uma das atrações do evento.

“Eu amo o Léo Santana, estou muito empolgada, acho que a galera vai gostar demais”, aponta Virgínia, grávida de quatro meses do segundo filho do casal. “Como a festa é para todas as idades, vai ter crianças, os pais das crianças, os avós, pessoas mais velhas, quis agradar todo tipo de pessoa”, explicou em um vídeo do seu canal no Youtube nesta quarta-feira (25).

Além do cantor baiano, vão ter apresentações da dupla sertaneja Di Paula e Paulino, Galinha Pintadinha e, claro, Zé Felipe, 24. O sogro Leonardo, 58, tem presença garantida, mas a possibilidade dele subir ao palco é incerta na festa com início às 17h. O evento tem previsão de término para às 2h da manhã.

“Não sei se o Léo vai cantar porque não é algo que está marcado, previsto. Não quero que ele vá lá para trabalhar porque, querendo ou não, show é um trabalho para ele. Se ele se sentir à vontade de subir ao palco, ele sobe e canta”, finaliza Virgínia.