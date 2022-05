Festa O Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé acontece neste sábado (7), em Brasília

O evento será realizado no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, com abertura dos portões a partir de 16h. Os ingressos estão à venda e custam entre R$ 110 e R$ 440, podendo ser adquiridos pelos sites www.furandoafila.com.br e www.oquevemporai.com

Santinha, Encaixa, Tic nervoso, Hipnotizou, Abaixa que é tiro e Rebolation são apenas alguns dos inúmeros hits que vão levar os brasilienses ao delírio em uma das festas mais aguardadas na capital: O Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé, neste sábado (7), no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, a partir das 16h.

O evento reúne três dos principais artistas da Bahia em uma apresentação com mais de cinco horas de duração e um repertório recheado de sucessos das atrações, além de hits de outros artistas baianos.

Os ingressos para o show estão à venda e custam a partir de R$ 110 (Setor Encontro) e R$ 220 (Camarote) – valores referentes a meia-entrada-, podendo ser adquiridos pelos sites www.oquevemporai.com e www.furandoafila.com.br.

Sobre o Encontro

O projeto O Encontro teve início em março de 2019, quando os cantores Léo Santana, Xanddy, líder do Harmonia do Samba, e Tony Salles, vocalista da banda Parangolé, decidiram se unir para representar o axé/pagode baiano. Resultado: um grande show na Arena Fonte Nova, com mais de cinco horas em que as três bandas se revezaram no palco.

Serviço

O Encontro – Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé

Onde: Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha(Eixo Monumental)

Quando: 7 de maio, sábado

Horário: a partir das 16h

Ingressos: R$ 110 (Setor Encontro) e R$ 220 (Camarote), podendo ser adquiridos pelos sites www.oquevemporai.com e www.furandoafila.com.br. Valores referentes a meia-entrada.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos. Para mais informações: @encontrobrasiliaoficial