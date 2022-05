Fernanda Montenegro é afastada de filme após sofrer acidente doméstico

A atriz levou um tombo e precisou ser socorrida; O filme que a artista está gravando é o “Dona Vitória”, do Globoplay

A grande atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos de idade, passou por um susto. Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do portal ‘Em OFF’, a artista precisou ser hospitalizada após sofrer um acidente doméstico.

Ainda segundo informações do veículo, Montenegro levou um grande tombo o que levou a paralisação das filmagens do filme “Dona Vitória”, do Globoplay.

Ela iniciaria as gravações do longa, do qual é protagonista, mas a recomendação médica é de que ela fique em repouso nos próximos dias.

Com a ausência de Fernanda Montenegro, as filmagens do filme foram paralisadas por tempo indeterminado.