Felipe Neto diz que perdeu R$ 17,7 mil com YouTube fora do ar por duas horas

São Paulo, SP

Felipe Neto, 32, resolveu calcular quanto perdeu por conta de uma falha no YouTube, plataforma em que costuma postar seus conteúdos. O site de vídeos ficou cerca de duas horas fora do ar na quarta-feira (11).

De acordo com o influenciador digital, ele deixou de ganhar nada menos que R$ 17,7 mil por que os vídeos deixaram de ser monetizados. Neto diz ainda que o valor foi maior porque o site ficou fora do ar no horário nobre, ou seja, na faixa de horário em que seus vídeos são mais consumidos.

“Calculando os danos… A queda do YouTube por 2 horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de fazer 1,6 milhão de visualizações durante o período”, disse. “Tive em torno de US$ 3.300 de prejuízo, o que dá aproximadamente R$ 17,7 mil. Bizarro.”

Questionado por seguidores, ele explicou. “Eu não faço 17 mil reais a cada duas horas, não calculem precipitadamente”, afirmou. “O horário nobre é entre 10h e 22h. Ou seja, o grande volume de views fica em apenas 12h.”

Ele ainda contou que o cálculo levou em consideração que este é um período com grande número de anúncios. “O ganho é variável”, garantiu. “Está altíssimo nesse momento porque estamos perto da Black Friday. Por isso o prejuízo de R$ 17,7 mil.”

Alguns internautas ironizaram o youtuber, mandando “forças para o guerreiro”. “Vamos fazer uma vaquinha pro Felipe repor os danos”, brincou um seguidor. “O Felipe Neto perdeu R$ 17 mil em duas horas de queda do YouTube, eu não faço isso nem trabalhando os 365 dias do ano”, constatou outro.

As informações são da Folhapress