Fatality de Prêmios da Warner Bros. Games premiará fãs de Mortal Kombat em setembro

Sorteio final será realizado 8 de setembro e prêmios incluem uma TV Ultra HD 4K de 55, além de códigos para o jogo Mortal Kombat 11

Os fãs da franquia de vídeo games Mortal Kombat estão concorrendo a diversos sorteios no Fatality de Prêmios. A boa notícia é que a promoção continua e contará com mais 1 sorteio no dia 8 de setembro. No total, serão 6 ganhadores. Veja abaixo os detalhes da promoção, válida até 6 de setembro:

Sorteio em 8 de setembro às 19h: O primeiro sorteado ganhará uma Android TV ULTRA HD 4K 55’’ TCL QLED e outros 5 sorteados ganharão, cada um, 1 código do jogo Mortal Kombat 11.

Para participar

Se inscrever no canal da Warner Play no Youtube (www.youtube.com/WarnerPlay)

Acessar o site: www.warnerplay.com.br/fatalitydepremios

Preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar os termos do Regulamento disponíveis no link www.warnerbros.com.br/newsletter.

Após finalizar a inscrição e cumprir todos os passos acima, o participante, que deve ter mais de 18 anos, receberá um número da sorte por e-mail. O resultado do sorteio será publicado no site da promoção e também nas redes sociais do Warner Play e os vencedores serão avisados por e-mail ou telefone.

O regulamento com todos os detalhes também pode ser acessado no site, por meio do link: http://warnerplay.com.br/fatalitydepremios.

Participe!