Falcão e Tribas transformam single “Caridade” em clipe acolhedor

Vídeo da canção que aborda empatia chega ao Youtube nesta sexta-feira, às 11 horas

Com quase 50 mil streams somente no Spotify, “Caridade” está levando a todos seus ouvintes a mensagem sobre empatia, caridade e o olhar ao outro. Agora, o single de O Tribas em parceria com Marcelo Falcão, ganha uma nova forma de impactar, com vídeo acolhedor que chega ao Youtube do artista nesta sexta-feira, às 11 horas.

Dirigido pelo premiado Felipe Brêtas, que assina diversos filmes, incluindo produções da Netflix, o vídeo é dividido em duas etapas. A primeira traz Tribas e Falcão interagindo no Blessed Estúdio, onde a canção foi produzida, mostrando a integração e a vibe da gravação do single. Já a segunda parte foi gravada na Ilha da Gigóia, no Rio de Janeiro. Em um cenário paradisíaco, os artistas se uniram para um Luau com direito à fogueira, roda de violão e muita confraternização. Neste momento, também contamos com um show de dança, coreografado por Vandana Hart, bailarina e apresentadora da série We Speak Dance que está no Brasil gravando a segunda temporada da série. A direção de fotografia fica por conta do também premiado Guga Dannemann.

A faixa traz a sonoridade do Reggae moderno, com timbres e mixagem atuais. “Caridade deixa uma mensagem importante ao mesmo tempo que é uma faixa dançante, com pegada do Reggae e até mesmo dialogando com o Reggaeton. O tema marcante dos teclados, gravados por Hélio Ferinha (músico de Marcelo Falcão), na introdução da música, já prepara o ouvinte para essa atmosfera moderna e pulsante. O resultado é que fica impossível não dançar e mexer o corpo assim que a faixa começa a ser tocada”, conta O Tribas.

Sobre a parceria, Tribas conta que o convite surgiu devido a amizade construída entre ambos durante o programa “Mofaia”, apresentado pelo líder d’ O Rappa, na FM o Dia no Rio de Janeiro. “Eu tenho uma pizzaria e faços pizzas há 4 anos ao vivo durante o programa dele (Falcão). Nesse tempo, Marcelo viu minha vontade de crescer na música e quando apresentei ‘Caridade’, ele escutou, me olhou e disse: “é essa”.

Natural do Rio Grande do Sul, Tribas iniciou na música na igreja, mas não demorou muito para conquistar os bares e as ruas do sul do país. Com a banda Humani, alcançou grandes palcos, abrindo grandes shows das bandas: The Wailers, Alpha Blondy, Kymani Marley, Ziggy Marley, Israel vibration, Groundation, dentre outras. Na carreira solo, o artista lançou seu primeiro EP “Estilo de Vida”, contendo três músicas. Com produção musical assinada por Thiago JahBass, o EP traz canções e sonoridades que mesclam o Reggae Roots com o reggae moderno, trazendo letras positivas e de muita reflexão.