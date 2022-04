Fábio Assunção chega à ‘Desalma’ e diz que não acredita apenas no que vê

A segunda temporada da série será lançada amanhã, dia 28 de abril, no Globoplay, com a classificação de 16 anos

“Não acredito que a vida seja só o que enxergamos”. A fala é do ator Fábio Assunção, 50, que se junta ao elenco de “Desalma” (Globoplay) na segunda temporada, que estreia nesta quinta (28). A sequência mostra os acontecimentos sobrenaturais da cidade fictícia de Brígida e promete ser mais sombria e potente, agora que a trama será marcada pela volta dos mortos.

Nos novos episódios, Assunção interpreta Traian Troader, um bruxo centenário “condenado à vida”. Ele conta que não fez uma preparação específica para o papel por já ter uma relação aberta com o sobrenatural, embora estar em uma série de terror seja algo inédito em sua carreira. “Um personagem que carrega consigo uma magia ou sabedoria universal traz uma característica minha na relação com a vida.”

O centenário volta à vida para um acerto de contas com Haia, bruxa interpretada por Cassia Kis, 64, que já estava na primeira temporada do projeto. A atriz também afirma que, apesar de não acreditar em bruxas, sua relação com o sobrenatural e temas abordados na série -como transmutação e possessão- já era natural devido a sua religião.

“O universo de Deus é sobrenatural. Fui criada no mundo católico, então pedia bênção para minha mãe e o meu pai. Quer mais sobrenatural que isso?”, questiona a artista em coletiva virtual de imprensa, da qual o F5 participou. “Tenho intimidade com o tema porque tenho Deus na vida.”

Foto/Reprodução

E a sequência pretende justamente gerar intimidade com o ocultismo e sobrenaturalidade apresentados em 2020, e os tornar mais potentes para os fãs da trama, sem deixar que vire assustador demais. “‘Desalma’ tem um sobrenatural muito elaborado e sofisticado, com uma linguagem sutil”, diz Assunção. “É uma história que tem adequação, nada é muito pesado”, completa Ana Paula Maia, criadora da série.

Carlos Manga Jr., diretor artístico do projeto, também acrescenta que os novos episódios vêm para criar novos questionamentos sobre a colônia ucraniana localizada no Paraná. “Por mais potente que seja a temporada, ela é uma passagem. Ela não vai te dar respostas, vai abrir perguntas”, diz.

Além de Kis e Assunção, a sequência conta ainda com nomes como Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, Camila Botelho e Malu Galli no elenco. As gravações foram feitas no sul do Brasil e também na serra fluminense e tiveram direção de Lúcio Tavares e Pablo Müller. A primeira temporada de “Desalma” está disponível também no Globoplay.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DESALMA

Quando: 28/04

Onde: Globoplay

Classificação: 16 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autora: Ana Paula Maia

Elenco: Fábio Assunção, Cassia Kis, Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, Camila Botelho e Malu Galli

Direção: Carlos Manga Jr., Lúcio Tavares e Pablo Müller