Fã de Whindersson Nunes descobre convite do ídolo após 9 anos

O convite para ir ao cinema foi feito em 2013 pela rede social, mas Nathana Martins só visualizou a mensagem na segunda-feira (9)

Nathana Martins, de 27 anos, viralizou em uma rede social ao publicar uma conversa de 2013 com seu ídolo, o humorista Whindersson Nunes, em que ele a chama para assistir um filme em Teresina. A servidora pública e estudante de psicologia só soube do convite nesta segunda-feira (9) quando vasculhava mensagens antigas no Facebook.

“Naquela época a internet não era como hoje, onde estamos online 24 horas por dia. Quando queríamos conversar com alguém precisávamos marcar que hora estaríamos disponível. Eu já era muito fã do Whindersson naquele tempo e mandei mensagem como uma fã, fiquei feliz porque ele respondeu, mas infelizmente vi a mensagem dele com uns anos de diferença. E por algum motivo, eu não vi essa última mensagem que ele mandou, fico pensando hoje em dia que perdi a oportunidade de conhecer meu ídolo número 1”, afirmou.

Fã de Whindersson há mais de 12 anos, a jovem lembra que o humorista costumava gravar vídeos para seu canal no Youtube junto com outras pessoas, inclusive fãs, que eram poucos na época.

No print da conversa, Whindersson chama a fã para gravar um vídeo com ele e, apesar da demora na resposta, o humorista reforça o pedido convidando a jovem para assistir um filme em Teresina. Toda a conversa aconteceu em um intervalo de 8 dias.

Foto/Reprodução

Mas a última mensagem dele não foi visualizada por Nathana. Ela contou que não sabia, até então, dessa mensagem de Whindersson. Embora o convite não tenha sido respondido há 9 anos, a servidora pública fez questão de continuar a conversa afim de encontrar o seu ídolo.

“Hoje em dia eu sou noiva, estou praticamente casada, e não tenho nenhum interesse amoroso no Whindersson, mas como fã, se ele ainda quiser topar esse cinema, vamos eu e meu noivo”, disse.

Nathana ainda sonha em conhecer o ídolo pessoalmente, e espera que com a repercussão da conversa nas redes sociais, pelo menos, possa ganhar um ‘oi’ dele.