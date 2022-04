Fã de Jade Picon tatua rosto dela no braço

Como uma forma de homenagear a influencer, o perfil da tatuadora publicou a imagem para chegar até a ex-bbb

Um fã resolveu fazer uma homenagem para a influenciadora e ex-BBB Jade Picon, 20, com uma tatuagem do rosto dela no braço.

A imagem foi revelada pelo perfil da tatuadora com o intuito de chegar até Jade. Depois de receber diversas marcações na postagem, Jade publicou em seu próprio Stories. “Chocada”, escreveu ela.

Essa não é a primeira vez que um fã faz uma tatuagem para um ex-participante do Big Brother Brasil. Rafa Kalimann e Juliette também já viram fãs tatuarem seus rostos em seus próprios corpos.

Jade atualmente está na Califórnia com outros famosos para acompanhar os próximos shows do festival Coachella.