Universal Pictures anuncia painel e exibição inédita de ‘Gato de Botas 2’ na CCXP22

Personagem volta às telonas após uma década e promete agitar o Palco Thunder by Cinemark Club

E quem está empolgado para a volta do gato mais aventureiro e fofo das animações? Pois é, a Universal Pictures trará ‘Gato de Botas 2: O Último Pedido’ para um painel da CCXP22 com direito a exibição do filme pela primeira vez no Brasil dentro do Palco Thunder by Cinemark Club.

A animação marca a primeira vez em mais de uma década que a DreamWorks Animation apresentou as aventuras do Gato de Botas em ‘Gato de Botas’, lançado em 2011. Vale lembrar também que o personagem apareceu pela primeira vez em ‘Shrek 2’, indicado ao Oscar em 2004, e roubou a cena se tornando uma sensação global. Além do filme solo, estrelou as duas sequências seguintes de ‘Shrek’, bem como vídeos da DreamWorks Animation e séries de TV. Os filmes ‘Shrek’ e ‘Gato de Botas’ arrecadaram juntos mais de US$ 3,5 bilhões em todo o mundo.

No pavilhão, a Universal Pictures terá um estande que promete entreter os fãs com muitas ativações e produtos promocionais envolvendo os próximos lançamentos do estúdio como ‘Trolls 3’, e, claro, ‘Gato de Botas 2’.

Até o momento, a CCXP22 conta com ingressos disponíveis nas categorias de ingresso de Quinta, Sexta, Domingo, Epic e Unlock. Para os fãs que ainda têm interesse em adquirir suas credenciais, basta acessar o site oficial ingressos.ccxp.com.br. O evento acontece nos dias 1 a 4 de dezembro na São Paulo Expo.

SERVIÇO

CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento: www.ccxp.com.br.