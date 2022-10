Últimos dias da exposição imersiva ‘Beyond Van Gogh’ em Brasília

A viagem extraordinária e envolvente apresenta um espetáculo de luz, arte, cor, música e formas

Será a última oportunidade de vivenciar a extraordinária exposição vista por mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo

Sucesso de público, a exposição “Beyond Van Gogh” arrastou mais de 500 mil visitantes para uma experiência imersiva na obra do gênio holandês no Brasil. No mundo, foram mais de 25 milhões em 30 países. Após três meses em cartaz no ParkShopping, em Brasília, o evento chega à reta final e se despede em 30 de outubro. É a última oportunidade de mergulhar por inteiro no trabalho de um dos pintores mais importantes da história da humanidade.

A viagem extraordinária e envolvente apresenta um espetáculo de luz, arte, cor, música e formas. São projetadas mais de 350 obras do pintor no chão e nas paredes, dando ao visitante a sensação de estar dentro delas. Para abrigar tudo isso foi construído um enorme pavilhão de 2.500 metros quadrados no estacionamento do shopping.

Os últimos ingressos estão disponíveis em livepass.com.br/artist/beyond-vangoghbrasil/

Serviço

Beyond Van Gogh

Data: até 30/10/2022

Local: estacionamento privado do ParkShopping (SAI/SO Área 6.580 – Guará, Brasília – DF)

Horário: segunda a sábado: 10h às 22h | domingos e feriados: 10h às 20h

Classificação etária: livre. Menores de 12 anos entram acompanhados.