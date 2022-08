Última semana de ‘À Beira do Sol’ no Teatro CCBB

Espetáculo da Cia Os Buriti se inspira no universo da loucura para navegar com o público nas águas profundas do inconsciente

Até o dia 7 de agosto, a Cia Os Buriti segue em cartaz no Teatro CCBB Brasília, com a temporada de estreia do espetáculo À Beira do Sol. Encenada pela atriz Naira Carneiro e com texto do dramaturgo pernambucano Eduardo Rios, a montagem aborda a temática da loucura numa linguagem voltada a todas as idades, mostrando que diferentes mundos e formas de percepção são possíveis e coexistem.

O espetáculo fica em cartaz de quinta a domingo com sessões às 20h, nos dias 04 e 05/08, e às 17h, nos dias 06 e 07/08. Os ingressos custam R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira, à venda no site da Eventim ou diretamente na bilheteria do CCBB. Visando a ampliação de públicos, metade dos ingressos na quinta-feira, dia 4 de agosto, serão disponibilizados gratuitamente por ordem de chegada, mediante retirada na bilheteria. A mesma sessão do dia 4 contará também com intérprete de Libras.

À Beira do Sol aborda o universo da loucura, inspirado em personagens como Arthur Bispo do Rosário e o Profeta Gentileza. A montagem também tem como referência relatos da psiquiatra Nise da Silveira, doutora pioneira na humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil: “Aprendi muito com os loucos, e isso vem atrapalhar um pouco o conceito de razão. Fala-se na fonte de sabedoria e na fonte da loucura, mas elas não são duas. Não há fontes separadas, está tudo muito próximo”. Naira Carneiro e Eduardo Rios assinam a criação e a direção compartilhada do espetáculo.

A peça teatral conta a história de Arian, a vigia do Sol, uma personagem que transita entre dois mundos: o mundo palpável e a terra da imaginação, da “loucura”. Entre delírios e momentos de extrema lucidez, a história vai sendo contada e vivenciada por Arian, que recebe um chamado que muda totalmente a sua forma de viver e de ver o mundo. Temas como o medo da escuridão e da solidão, a vontade de estar sempre acordada e questionamentos sobre o que é real e o que é invenção nos levam a refletir que a vida é infinda e que são profundas as águas do inconsciente.

“Como que por distraído: num dividido de minuto, a gente perde o tino por dez anos”. João Guimarães Rosa

O espetáculo À Beira do Sol, com direção de Naira Carneiro e Eduardo Rios, conta uma história doida. Doida não no sentido de confusa, mas no sentido de inacreditável. Arian recebe um aviso: no momento em que o Sol se puser, ele não retornará mais. Nunca mais nesse mundo nascerá uma manhã. E, com o aviso, uma missão: a de vigiar o Sol para que ele não se ponha. Arian pega uma jangada e adentra o mar. O plano: remar sempre em direção ao Sol, que, no vasto oceano, não tem onde se ocultar. A nuvem Caralâmpia, sua fiel escudeira, acompanha a personagem.

SERVIÇO

À Beira do Sol – última semana em cartaz

Quando: 04 e 05/08 (qui e sex), às 20h — 06 e 07/08 (sab e dom), às 17h

Onde: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Classificação indicativa: Livre

Entrada: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) – clientes Ourocard também têm direito à meia

Ingressos: no site do app Eventim ou na bilheteria do CCBB Brasília

Informações: (61) 3108-7600 ou [email protected]