Artistas de três cantos do Brasil inauguram exposição Sinta-se em Brasília

Com produção de Bruno Ferraz, mostra mista reunirá obras artísticas do pernambucano Edmar de Morais, da carioca Rosana Cruz e do artista Kalash (DF) no mais novo espaço artístico de Brasília, o Underground Coworking

Lembranças da infância com um toque político e social. A valorização da maternidade e um expurgo ao ato de sentir, seja para o lado positivo ou negativo, dão mote a uma exposição que, por meio de três visões, três artistas, se conecta mediante o ato de clamar pela arte e pela expressão sócio-política, além da singela e também simples arte que fala do amor, que pode ser tanto puro, quanto visceral.

A mostra nomeada Sinta-se contará com a presença de quadros e trabalhos de três feras dentro das Artes Visuais e Plásticas de três estados distintos do País. Edmar de Morais Fernandes (PE), artista plástico premiado internacionalmente, chegará com quadros inéditos e exclusivos para esta mostra que ele nomeia, dentro do seu universo, como Lembranças. Já a carioca também premiada nacionalmente, Rosana Cruz, vai mostrar o seu trabalho único que mescla tecido, pintura, papel, colagens em dois quadros que levam o nome de Legado de Mãe. Representante do Distrito Federal, o artista Israel Cordova Medeiro Gomes, conhecido artisticamente como Kalash, irá expor pinturas que ornam entre si para tentar traduzir os altos e baixos do ato de sentir na sua exposição nomeada Cartas Ao Coração. A mistura dos três artistas dá nome à exposição Sinta-se que terá visitação gratuita e estreia na sexta-feira, dia 22 de outubro, no mais novo espaço cultural de Brasília: o Underground Coworking (708/9 Norte). Em cartaz até janeiro de 2022. De segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados de 8h às 12h. Não recomendado para menores de 12 anos.

Cada um com seu talento, seu mote, estes artistas chegam com suas técnicas únicas, mas com um “quê” que acaba se conectando pelo momento em comum. O momento da valorização do sentir. E é por isso que, juntos, mas com trabalhos diferenciados, eles darão vida a essa mostra.

“Eu irei expor algumas pinturas que tenho feito nesse último mês. Escolhi cores que ornam muito entre si e que agradam e agregam a alma. Todas estas cores carregam força e intensidades que, em termos artísticos, posso traduzir como os altos e baixos do sentir. Esse trabalho carrega a identidade de explanar grandes sentimentos, sejam eles bons ou ruins, mas que conversam com o coração”, declara o artista local radicado em Taguatinga, Kalash, que dá forma a sua mostra individual Cartas ao Coração.

Já o famoso artista Edmar de Morais, de Pernambuco, também vem para agregar na sua individual e exclusiva mostra Lembranças, que chega para somar na mostra total.

“Dentro deste todo, eu venho com Lembranças para resgatar à infância, as festas populares, as brincadeiras infantis. Tudo isso com um toque político e social”, declara Edmar.

Além disso e para completar, a carioca da gema Rosana Cruz que já é conhecida e premiada pelo seu “mix” dentro das artes, irá expor Legado de Mãe, uma mostra aonde os visitantes vão conhecer as obras da artista conhecida por misturar colagem com tecidos, pintura e papel. E desta vez, com uma leitura maternal, já que ela homenageia os seus filhos e se integra neste ato do sentir.

Cartas ao Coração. Foto: Divulgação

Legado de Mãe. Foto: Divulgação

Lembranças de Edmar. Foto: Divulgação

Coworking cultural

Em meio à pandemia, o produtor cultural radicado em Brasília, Bruno Ferraz, resolveu explorar um espaço da capital federal que pulsa e clama por arte. O Underground Coworking (708/9 Norte) foi um point que o produtor, que também é artista plástico, figurinista, fotógrafo e ator, escolheu como um novo espaço para dar vida à arte que pulsa, ainda mais em tempos de caos aonde os artistas foram prejudicados em seus trabalhos. O espaço coordenado e idealizado pelos produtores Wanderson Barbosa Vítor e Marcelo Martins surgiu em 2019 e, agora, abre espaço para artistas locais e também dos quatros cantos afora exporem seus trabalhos.

Serviço: Artistas do Brasil inauguram a mostra Sinta-se na capital federal

Inauguração: 22 de outubro, sexta-feira, das 19h às 22h

Local: Underground Coworking (708/9 Norte)

Até janeiro de 2022

Visitação: De segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados de 8h às 12h.

Entrada gratuita

Não recomendado para menores de 12 anos

Informações: (61) 99983-8418