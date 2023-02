Shopping recebe exposição ‘Brasília em Traços’, com obras que homenageiam a capital

Mostra gratuita apresenta ao público doze criações do artista Jailson Belfort feitas com caneta esferográfica

A exposição “Brasília em Traços” chega à galeria JK Espaço Arte. A partir do dia 11 de fevereiro, o público poderá conferir de perto as doze obras assinadas pelo artista maranhense Jailson Belfort. Feitas com caneta esferográfica, cada uma das peças retrata a Capital Federal e seus seus principais monumentos e ícones. A mostra é gratuita e ficará aberta até o dia 31 de março, no Piso S1 do JK Shopping, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

“Gosto da ideia de usar um instrumento comum, do dia a dia, para fazer arte. O uso da caneta esferográfica representa um traçado definitivo, sem a possibilidade de correção, o que torna tudo ainda mais desafiador. O resultado é gratificante”, conta Belfort.

Arte que homenageia

Com o apoio de canetas esferográficas nas cores azul, vermelho, verde, rosa, entre outras, o artista Jailson Belfort recria cenários de Brasília e detalha monumentos e espaços públicos com um olhar que brinca com tonalidades, linhas e, principalmente, com a criatividade. Nascido no Maranhão e radicado em Brasília desde 1999, o artista usa suas criações para interligar memórias, vivências e contrastes de ambas as realidades.

Foto: Divulgação

Por utilizar apenas a tinta da caneta para retratar efeitos de luz e sombra, ângulos de visão, texturas e densidade, a obra do artista preza por detalhes e traços minuciosamente encaixados, que convidam o visitante a observar atentamente e refletir sobre a composição de cada objeto e cena no espaço. Dentre suas obras, destaque para os famosos cobogós, ipês e azulejos característicos de Brasília. Monumentos, templos religiosos e até mesmo um grande mapa do Plano Piloto em detalhes ganham vida nos traços do maranhense.

Sobre o artista

Jailson Belfort nasceu em São Luis, Maranhão, e mudou-se para Brasília em 1999. É formado em Design pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e iniciou a carreira como ilustrador e diretor de arte. O artista cultiva a paixão pelo desenho desde a infância. Com um lápis na mão, as folhas de papel davam vida à sua imaginação. Atualmente, é designer gráfico no Supremo Tribunal federal (STF). Suas maiores inspirações em técnica e criatividade são M. C. Escher, Laerte, Quino e Daniel Azulay.

Serviço

Exposição Brasília em Traços

Data: de 11/02 a 31/03/2023

Local: Piso S1, próximo às escadas rolantes da Smartfit

Horário: Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Entrada: aberto ao público

Classificação indicativa: livre