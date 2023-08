Sesi Lab recebe exposição de Sebastião Salgado em agosto

Mostra “Trabalhadores” entra em cartaz no dia 26 de agosto e fica até janeiro de 2024

A galeria de exposições temporárias do museu Sesi Lab recebe, a partir de 26 de agosto, a exposição “Trabalhadores”, do fotógrafo Sebastião Salgado. A mostra fica disponível até 28 de janeiro de 2024.

A exposição conta com 150 fotografias, registradas em vários países entre 1986 e 1992, que resumem o trabalho de Salgado. A mostra, com curadoria e design de Lélia Wanick Salgado, reúne a tradicional pesca do atum na Sicília; a aventura de garimpeiros de Serra Pelada e de trabalhadores nas plantações de cana no Brasil; a paisagem de uma mina de enxofre na Indonésia; entre muitas outras imagens.

“Eu tinha que prestar homenagem a esse trabalho que estava em meu coração, que era a razão de meu ativismo político e do que acreditava ser o mundo da produção. Realizei esse projeto com imenso prazer e orgulho por fazer parte dessa espécie de construtores, apesar, é claro, das condições muitas vezes difíceis e desumanas em que o trabalho era realizado. É uma alegria poder voltar a apresentar este trabalho fotográfico no Brasil, e uma honra ser o primeiro artista a expor na galeria de exposições do museu Sesi Lab, em Brasília”, ressalta Sebastião Salgado.

“Nesse projeto quis documentar o fim da primeira grande revolução industrial, na qual o trabalho era extremamente importante. Durante seis anos, viajei pelo mundo em busca da presença da mão humana na produção. Máquinas inteligentes estavam chegando às linhas de produção. Os computadores e a robotização estavam começando a substituir a força de trabalho”, destaca o profissional.

Serviço

“Trabalhadores” – Sebastião Salgado

No Sesi Lab, de 26 de agosto 2023 a 28 de janeiro 2024

Endereço: Setor Cultural Sul, antigo Touring Club, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto

Horários: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h

Ingressos em www.sesilab.com.br

Parceiros estratégicos: Neoenergia e ANEEL