Série ‘Desatar’, de Bruno Stuckert, ocupa espaço em ruína no Hidden

Durante o último mês da 5ª edição do Hidden, o fotógrafo Bruno Stuckert convida os visitantes para uma vivência imersiva, de interação com o ambiente, as imagens e os objetos para dar lugar a sensações vividas pelo artista visual em sua jornada no Deserto do Atacama.

Em meio a destroços de uma construção desativada no terreno da Casa Manchete, o público vai encontrar imagens em metacrilato iluminadas por luzes multicoloridas que fazem parte do conjunto que leva visitante a uma imersão sinestésica no universo infinito das imagens captadas por Stuckert e dos objetos de arte.

O ser humano como tema

Bruno Stuckert mostra seu trabalho a convite dos empresários e produtores Daniel e Mariana Braga. De uma família de brilhantes fotógrafos, Bruno começou sua carreira no fotojornalismo, passou pela fotografia social e, atualmente, desenvolve projetos autorais.

Um dos temas de suas pesquisas visuais é o ser humano e os mais diversos grupos de pessoas em suas atividades costumeiras. Outro tema é a ideia de lugar habitado, figurado em cidades, arquiteturas e sistemas urbanos. Bruno Stuckert nasceu e reside em Brasília, onde investiga a relação entre a “típica assepsia da concepção urbana modernista com as mais diversas formas de manifestação da subjetividade e da intimidade na ocupação desses espaços”.

O crítico de arte Carlos Lin é o curador da exposição “Desatar”. Ele fala do deserto chileno como “um lugar de limites extremos, onde o corpo se relaciona com uma presença orgânica no planeta e no cosmo”. Diz ainda que “a amplidão, a proximidade do céu, o rigor da temperatura baixa e o ar rarefeito da altitude desconhecida fazem parte dessa aventura. O corpo é o lugar das vivências. Somos corpo no espaço e no tempo da paisagem”.

Foto: Divulgação

Ficha técnica

Artista visual e fotógrafo: Bruno Stuckert

Curadoria e expografia: Carlos Lin

Identidade Visual: Lucas Lino

Projeto: Estúdio Valente Arquitetura: Casulo Produção Executiva: Ana Paula Grande Montagem: Entrequadros

Serviço

Exposição ‘Desatar‘

De 14 a 30 de setembro

Das 20h às 22h

Local: Hidden Brasília – Casa da Manchete (SIG, qd. 1, lotes 985-1035, Brasília-DF)

Entrada gratuita, sem acesso à programação do Hidden