Segundo dia de CCXP tem transmissão de jogo da Seleção Brasileira e homenagem à Stan Lee

Evento reúne muito entretenimento e diversão para os fãs de cultura pop

São Paulo, 2 de dezembro de 2022: Após uma estreia épica, a CCXP22 retorna nesta sexta-feira. O dia está recheado de destaques na programação, entre eles, a presença do ator Tenoch Huerta, do filme ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, uma homenagem ao ícone da Marvel, Stan Lee, no Palco Thunder by Cinemark Club, show de Carol Biazin no Palco Creators, o melhor do mundo otaku no Palco Bentô, transmissão do jogo Brasil x Camarões, entre outras diversas atrações. Os portões para um mundo repleto de entretenimento e cultura pop serão abertos às 12h.

“Ontem foi inesquecível, o público estava com uma energia surreal e fez história no evento. Estávamos com saudade dos nossos fãs e pudemos ver o quanto a experiência este ano está ótima. Hoje temos mais um dia de programação intensa, com muitas novidades e atrações para todos os gostos.”, conta Roberto Fabri, diretor de conteúdo e um dos curadores da CCXP.

Nesta sexta-feira, dia de jogo da Seleção, nada melhor do que a Globoplay chegar para tomar conta do telão do Palco Thunder by Cinemark Club e transmitir a partida entre Brasil e Camarões. No pavilhão também haverá outros pontos de transmissão da partida da Copa do Mundo. Antes, no Thunder a Mauricio de Sousa Produções chega para apresentar as novidades para 2023. Os presentes poderão curtir em primeira mão também o filme ‘Perlimps’, um dos concorrentes a uma possível indicação ao Oscar em 2023. Outro painel que promete emocionar é a homenagem ao mestre Stan Lee. Às 18h, Jovem Nerd e Azaghal, contam um pouco sobre todos os 16 anos do Nerdcast, um principal podcast do Brasil, transmitido pelo Spotify. Fechando o dia, o ator Tenoch Huerta, que interpretou Namor no filme ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’ falando um pouco sobre sua carreira e como foi a experiência de participar de um dos maiores filmes do ano.

No dia seguinte no Palco Ultra, a Crunchyroll volta com pré-estreias exclusivas dos primeiros episódios de animes que vão estrear apenas em 2023. Às 18h tem ‘A Arte do Pitch de Quadrinhos com a Comixology Originals’ faz uma profunda imersão no mundo da publicação de conteúdos originais. Encerrando o dia, a Editora JBC apresenta uma série de lançamentos nacionais e novos anúncios de mangás para agitar o mercado de quadrinhos.

Entre os painéis mais aguardados do Palco Bentô está uma conversa que envolve os V-Tubers (criadores de conteúdo que não revelam seus rostos e aparecem em suas lives através de avatares animados) e K-Dramas (novelas sul-coreanas que conquistaram o coração dos brasileiros).

Já o estúdio oficial do Omelete vai reunir no Palco Omelete by next todos os grandes nomes que passarão pelo evento, do Palco Thunder by Cinemark Club ao Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios para conversarem com os apresentadores Marcelo Hessel e Mari Palma. Lá o dia começa com um papo com a turma da MSP contando com o próprio Mauricio de Sousa. No sofá os apresentadores vão receber ainda Jim Cheung, Alê Abreu, Giulia Benite, Lorenzo Tarantelli, Laís Bodanzky, André Hosoi, Márcio Hum, Horacio Altuna, John Rhys-Davies, Jovem Nerd e Azagal. Também acontecerá o painel ‘Narrativas Periféricas’, do projeto Narrativas Periféricas que surgiu para dar voz aos criadores de quadrinhos da periferia de São Paulo. Por fim, Thiago, da Afronerd comanda o painel Ménage com a presença dos quadrinistas Germana Viana, Laudo Ferreira e Marcatti.

Conhecido como o coração da CCXP, o Artists’ Valley By Chiaroscuro Studios segue com sua programação intensa. O espaço recebe nesta-feira Lorelay Fox, Marcio Hum, Cara de Fofa, Lucas Werneck, Germana Viana, Gegê Schaal, Dani Bolinho, Yuri Andrey,Tai, Luiza Lemos, Talles Rodrigues, Ilustralu, Alice Pereira, Vitorelo, Tali Destro,The Joco, Alice Monstrinho, Rebeca Prado, Adri A., Kaol Porfíirio, Mario César e Rafa Brilustra.

Abrindo o Palco Creators, Gato Galáctico promove um game show especialmente produzido para a CCXP22, que celebra seus nove anos no evento mais épico do mundo, além do tradicional desfile de cosplayers. Nesta sexta-feira, além do tradicional desfile de cosplay, o elenco da segunda temporada de LOL se reúne no espaço para um painel da série. Ed Gama e Estevam Nabote trazem à CCXP toda a energia do Só 1 Minutinho, programa de humor que é sucesso nas redes sociais. O Palco também recebe shows de Carol Biazin e Supercombo.

Outro novo setor no evento será o de podcasts e mesacasts. A Arena Podcast foi pensada para gerar conteúdo entre os mais famosos entrevistadores da internet, aproveitando artistas que venham passar pelo evento, e contará com uma arquibancada. Nesta quinta o espaço recebe os painéis do Criando Arlindo e a Pesquisa Acadêmica em História em Quadrinhos.

Um elemento tão importante da cultura pop não poderia ficar de fora da CCXP22. Com o comando do maior streamer de games do Brasil e segundo maior do mundo, Alexandre Borba, o Gaules, a Tribo Game Arena promove, nesta sexta-feira, o segundo dia de finais do CBCS, campeonato de CS:GO.

Com a volta das sessões de Fotos & Autógrafos, aqueles que adquirirem pacotes individuais ou que já compraram as entradas Full e Epic Experience, terão a oportunidade de conhecer hoje os atores Alexander Ludwig (Björn Ironside, da série Vikings), Edgar Vivar (o eterno Seu Barriga, de Chaves) e John Rhys-Davies (Gimli, de Senhor dos Anéis).

Com mais de 30 marcas de alimentação diferentes, os visitantes encontram uma vasta variedade de refeições. Dentre a novidade para este ano está o Food&Beer Park, espaço onde será comercializado bebida alcoólica e comidas típicas de food trucks e quiosques.