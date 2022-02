Mezanino da Torre de TV recebe exposição com obras do artista paulista Rafael Sanches

Mostra “Quem acredita em desenhos fixos?”, da Nós Galeria (SP) e apresentada pelo BRB, desembarca no gastrobar brasiliense em março, com cerca de 40 pinturas e obras tridimensionais

De 12 de março até o início de abril, a galeria do Mezanino, gastrobar localizado no primeiro andar da Torre de TV, na capital federal, recebe a mostra “Quem acredita em desenhos fixos?”. A exposição, assinada pela Nós Galeria, de São Paulo, reunirá aproximadamente 40 trabalhos do artista paulista Rafael Sanches, com curadoria de Joana D’Arc Lima. A exibição é apresentada pelo Banco de Brasília (BRB), com a Corretora Seguros BRB e a Financeira BRB.

Os sentimentos de isolamento e solidão provocados pela pandemia influenciaram grande parte da série “Quem acredita em desenhos fixos?”, que também dá nome à mostra. Entre as dezenas de obras selecionadas para a exposição, a maioria é formada por pinturas abstratas sobre papel e esculturas, reunidas de acordo com a similaridade das cores, que passeiam por tons como azul, verde e alguns pequenos espaços em branco. Muitos dos elementos representados por Sanches remetem a tipografia, arquitetura, à figura humana e plantas.

“A mostra expõe a transição do artista de obras bidimensionais para esculturas e trabalhos que exploram a tridimensionalidade, indo além da ideia tradicional de um desenho preso ao papel”, descreve a curadora da mostra, Joana D’Arc Lima. Em quadros, camadas recortadas e sobrepostas formam relevos, ao passo em que formas orgânicas sugerem a ideia de paisagens. De maneira geral, a cartela inclui de três a quatro cores, as quais contrastam entre si.

Nascido em 1992, em São Bernardo do Campo (SP), Rafael Sanches traduz seu olhar em artes que já ocuparam espaços públicos e privados de várias cidades há cerca de 10 anos. Antes de mergulhar integralmente nos trabalhos artísticos, chegou a iniciar estudos no curso de arquitetura, que também influenciam suas obras. O currículo do artista reúne três exposições individuais, em 2019, 2020 e “Quem acredita em desenhos fixos?”, que estreou em outubro de 2021 na Nós Galeria.

Foto: xpnd.media

Foto: xpnd.media

Foto: xpnd.media

Rafael Sanches. Foto: xpnd.media

Sobre a Nós Galeria

A Nós Galeria propõe um projeto de representação, formação e acompanhamento da carreira de artistas, sempre reafirmando o nosso propósito e expandindo para além da nossa estrutura física, atento ao entorno e suas possibilidades de conexões e parcerias.

Com a celebração da criatividade, propomos experimentações e discussões relevantes sobre temas contemporâneos a partir das provocações que a própria obra de arte representa, nas mais variadas linguagens, suportes e narrativas do mundo da arte.

Com o compromisso de valorizar os diversos olhares sobre a produção artística estimulados pelos nossos artistas e curadores convidados, sempre criando oportunidades de diálogo entre todos.

Serviço:

Mostra “Quem acredita em desenhos fixos?”

Onde: Mezanino da Torre de TV (Eixo Monumental, Brasília)

Quando: 12 de março até o início de abril

Horário de funcionamento da galeria: terça a quarta-feira, 11h às 18h, quinta a sábado, 11h às 20h

Entrada: R$ 10,00 (taxa de manutenção)

Para mais informações: @meza.nino