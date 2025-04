Professor de artes da rede pública do DF é selecionado para expor obras em Paris

O professor de artes da rede pública do Distrito Federal Jean Fernando foi selecionado para expor suas obras no Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre, em Paris, na França. Em outubro deste ano, duas criações do educador, que leciona no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 de Planaltina, ficarão expostas por uma semana no conjunto de palácios do museu. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) apoia a participação do artista e busca viabilizar a viagem por meio do programa Conexão Cultura.

As obras escolhidas para exposição seguem um estilo mais figurativo, com olhos bem expressivos e fundos florais, que trazem um pouco da fauna e da flora do Brasil. Segundo o professor, serão duas obras inéditas, que ele precisa confeccionar até o final de maio para entregar. “Essa conquista representa, para mim, uma realização pessoal e profissional. É o reconhecimento de um trabalho que, muitas vezes, fica apagado. A gente sabe que a arte nem sempre é valorizada no nosso país, então poder mostrar meu trabalho fora do Brasil é uma grande oportunidade”, conta

Jean também ressalta que, como artista e professor, o que traz dessa experiência para os alunos é a importância de acreditar nos próprios sonhos: “Eu fui aluno de escola pública, sou professor de escola pública, e foi na escola pública que uma professora enxergou meu talento e me incentivou a seguir na arte. Foi ali que tudo começou, que nasceu essa paixão. E essa paixão não é só por ser artista, mas também por ensinar, por ajudar os alunos a conhecerem e valorizarem a arte, que muitas vezes é julgada pelo o que é ‘bonito ou feio’, mas é muito mais do que isso”.

De acordo com o titular da Secec-DF, Claudio Abrantes, Jean é prova viva de que a arte combate fronteiras e tem força para ocupar os maiores espaços do mundo. “A Secretaria de Cultura está ao lado dele e de todos os artistas do DF, oferecendo apoio, oportunidades e estrutura. Seguimos firmes no compromisso de fazer a arte brasiliense brilhar, de Planaltina ao Louvre”, destaca.

No trabalho com os alunos, Jean conta que usa muito a arte como forma de terapia, pois muitos estudantes chegam fechados, com problemas emocionais ou familiares, e a arte permite que as pessoas se expressem, mesmo quando não conseguem falar. Além disso, por meio do desenho, a criançada se liberta e o professor consegue se aproximar e ajudar no que for preciso. Com isso, a arte se torna uma ferramenta de transformação dentro da escola.