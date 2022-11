Painéis Disney da CCXP22 terão mais novidades. Confira

Jon Favreau e Dave Filoni, ambos de forma remota, completam o time que marcará presença no maior evento de cultura pop do Brasil. Os painéis da companhia acontecem no primeiro dia do evento, em 01 de dezembro

São Paulo, 22 de novembro de 2022 – A Disney acaba de anunciar grandes nomes internacionais para os tão esperados painéis da Comic Con Experience (CCXP) 2022. Na quinta-feira, 01 de dezembro, a partir das 16h30, o público poderá acompanhar as novidades e conteúdos exclusivos da Marvel Studios, Pixar, 20th Century Studios e Lucasfilm. Dentre os nomes, destacam-se Kevin Feige, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors, Zoe Saldaña e Jon Landau. Confira:

Pixar

A programação será iniciada com o painel da animação “Elementos”, da Pixar. A produtora Denise Ream marca presença no palco, representando o estúdio. Denise é um dos principais nomes por trás de “Elementos”,que será lançado em junho de 2023. Dirigido por Peter Sohn, o filme animado embarca na aventura de uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde os moradores do fogo, água, terra e ar vivem juntos. A faiscante jovem e o garoto tranquilo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum.

Lucasfilm

Em seguida, acontece um painel especial com Jon Favreau e Dave Filoni de forma remota e ao vivo para promover a aguardada terceira temporada de “The Mandalorian”, série original do Disney+, que estreia no começo de 2023 exclusivamente na plataforma.

Dando sequência ao painel da Lucasfilm, a programação conta com a produção de ação do estúdio fora da franquia Star Wars: “Untitled Indiana Jones 5”, o quinto filme da icônica franquia com Harrison Ford retornando como o heróico arqueólogo. O longa está previsto para estrear em junho de 2023.

20th Century Studios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Zoe Saldaña e Jon Landau sobem ao palco para promover o próximo filme da 20th Century Studios: “Avatar: O Caminho da Água”, que estreia em 15 de dezembro de 2022 nos cinemas nacionais. A atriz, que interpreta novamente a princesa Na’vi a Neytiri, e o produtor do filme vêm ao Brasil para comentar sobre a sequência da icônica franquia de James Cameron.

No novo longa, a experiência cinematográfica alcança novas alturas com Cameron transportando o público de volta ao magnífico mundo de Pandora em uma espetacular e emocionante aventura repleta de ação. “Avatar: O Caminho da Água” conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam

Marvel Studios

Para finalizar com chave de ouro, o público contará com ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, para apresentar as novidades do estúdio, com destaque para o próximo lançamento “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, que chega aos cinemas nacionais em 16 de fevereiro de 2023. Para falar mais sobre o filme, serão recebidos Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Jhonatan Majors (Kang, o Conquistador), e o diretor Peyton Reed.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação Painéis Disney – CCXP 2022

Quinta-feira, 01 de dezembro de 2022

16:30 – 17:00 – Elementos

17:00 – 17:55 – Lucasfilm

17:55 – 18:25 – Avatar

18:25 – 19:10 – Marvel Studios

Serviço – CCXP 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 01 a 04 de dezembro de 2022

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horários:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quinta-feira (01), das 12h às 21h / Sexta-feira, (02), das 12h às 21h

Sábado (03), das 11h às 21h / Domingo (04), das 11h às 20h

Ingressos e mais informações: https://www.ccxp.com.br/ingressos