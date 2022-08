No MAB, exposição traça perspectivas contemporâneas de Brasília

Um Dia Abri os Olhos e Era Brasília fica em cartaz até 25 de setembro com obras de Cecília Lima, Gustavo Silvamaral e João Trevisan

O Museu de Arte de Brasília (MAB) recebe a partir de 5 de agosto a exposição Um Dia Abri os Olhos e Era Brasília. A mostra é resultado dos trabalhos de Cecilia Lima, Gustavo Silvamaral e João Trevisan e refletem a capital como uma cidade contraditória, mas repleta de possibilidades urbanas e naturais. Esta visão é apresentada em esculturas, desenhos e instalações produzidas em materiais como plástico inflável, dormentes de trilhos de trem, lona de caminhão, sementes, parafusos e papelão. A visitação é gratuita e pode ser feira de quarta a segunda-feira, das 10 às 19 horas. A exposição é realizada com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O diálogo com a arquitetura é transposto na concepção da exposição, uma vez que todos os trabalhos foram pensado exclusivamente para o MAB, dentro de uma proposta chamada site-specific, quando a obra dialoga diretamente com o espaço onde está instalada, como explica a curadora da mostra, Ana Avelar. “As criações de Cecília, Gustavo e João evocam a história do museu e funcionam como uma ocupação deste edifício que ficou fechado por tantos anos, e que essa geração de artistas agora tem a oportunidade de realmente conhecer pela primeira vez”, analisa.

A apropriação de materiais urbanos é outra característica da exposição, como se nota nas obras de Cecília Lima. A artista recolhe, durante caminhadas pela cidade, madeiras usadas na construção civil, pregos, papelão e outros elementos que compõem suas esculturas e instalações. A inspiração para as obras criadas para a mostra vem do cotidiano da artista. “Meus trabalhos têm uma relação com o deslocamento entre Brasília e o restante do Distrito Federal. São peças que surgiram de cenas que observei indo para Taguatinga pela via Estrutural, cruzando a cidade entre São Sebastião e o Plano Piloto, entre outros caminhos”, conta.

Assim é a visão de Brasília originária de pessoas do recorte geracional do trio de artistas, todos nascidos entre os anos 1980 e 1990, que sentem a cidade como um território onde não se nutre mais o entusiasmo que ocupou o período modernista, e que agora é tomada por diversas complexidades sociais, urbanas, simbólicas e políticas. “Nós três vivemos e compartilhamos ideias construídas nas vivências e nos arredores da cidade. Nossos trabalhos são um grande diálogo representativo deste momento”, detalha o artista plástico João Trevisan.

“Meu trabalho faz analogia com monumentos da cidades, elementos da arquitetura feitos em mármore e concreto, transformando-as em peças infláveis feitas de plástico, molengas e vulneráveis, que faz referência ao pensamento modernista, sobre a sua higienização de Brasília”, define o artista Gustavo Silvamaral ao explicar sobre as obras que concebeu para a exposição, o que evidencia esse olhar despido do romantismo com o qual a Brasília modernista costumava ser retratada em décadas passadas.

Numa das instalações do artista, o efeito físico causado pela refração de luz causa um certo desconforto visual. Nela, uma parede de vidro foi revestida de amarelo com piso branco acentuando fortemente a fotossensibilidade nos olhos do espectador.

SERVIÇO

Exposição “Um Dia Abri os Olhos e Era Brasília”

De 5 de agosto a 25 de setembro, de quarta a segunda, das 10h às19h

No Museu de Arte de Brasília (MAB), SHTN Trecho 1

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Instagram: instagram.com/erabrasilia

Informações: (61) 98123-8399