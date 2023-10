Museu Van Gogh coloca Pokémons em quadros para aproximar crianças do pintor

O Pikachu, por exemplo, ganhou uma versão inspirada na pintura “Autorretrato com Chapéu de Feltro”, de 1887, feita pelo artista Naoyo Kimura

MATHEUS FERREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Museu Van Gogh, em Amsterdã, Holanda, anunciou uma parceria com a Pokémon Company no dia 28 de setembro para celebrar os seus 50 anos.

Para a colaboração, que vai até 7 de janeiro de 2024, foram preparadas ativações que envolvem missões dentro do museu, aulas de como desenhar Pokémons, cards especiais e exposição de pinturas dos personagens na estética do pintor holandês.



O Pikachu, por exemplo, ganhou uma versão inspirada na pintura “Autorretrato com Chapéu de Feltro”, de 1887, feita pelo artista Naoyo Kimura, que já desenhou mais de 200 cartas dos bichinhos.



Outra releitura homenageia o quadro “Os Girassóis”, de 1888, estrelado pela Sunflora, um Pokémon estilo planta que parece a flor.



“Essa colaboração permitirá que a próxima geração conheça a arte e a história de vida de Vincent Van Gogh de uma forma inovadora”, afirma Emilie Gordenker, diretora-geral do Museu Van Gogh.



Gordenker diz que o Museu Van Gogh e a The Pokémon Company International se valeram de anos de experiência educacional para criar uma exposição especial para as crianças.



Quem visitar a exposição vai aprender sobre a conexão entre Van Gogh e o Japão. Gravuras japonesas, que usam planos de cores fortes, temas cotidianos e atenção aos detalhes da natureza, inspiraram o artista.



Mas o grande sucesso da parceria foram os seis cards especiais e as lembrancinhas vendidas na loja do museu. Ao comprar um ingresso, os visitantes podem levar para casa um dos cartões.



Já os itens à venda, que incluíam camisetas, cadernos, bolsas e prints dos personagens, acabaram um dia após a abertura da exposição. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram visitantes brigando e correndo pelos produtos.



Em um comunicado, a Pokémon Company pediu desculpas aos visitantes pelo acontecido e afirmou que vai repor as mercadorias do museu em breve.

Na internet, cards e impressões da loja já são vendidos por alto valor. Um cartão do Pikachu estava listado por mais de U$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil).



Além da visita à exposição, outra forma de adquirir os cartões comemorativos seria por meio das lojas da Pokémon no Reino Unido, Estados Unidos ou Canadá. Mas os itens também estão esgotados.



Não é a primeira vez que a Pokémon Company se junta a uma instituição de arte. Em 2018, a empresa lançou cinco cartões em homenagem a pintura “O Grito”, de Edvard Munch, em razão de uma mostra no Museu de Arte de Tokyo, no Japão.



Os ingressos para o museu, que devem ser comprados no site, custam € 20 ( R$ 100). Crianças têm entrada gratuita.